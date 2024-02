CAC 40 : stabilité en vue après les pertes subies la veille

Le 14 février 2024 à 08:34 Partager

La Bourse de Paris devrait marquer une pause mercredi matin à l'ouverture, après sa forte baisse de la veille causée par les chiffres moins que prévu de l'inflation américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - recule de 14 points à 7615 points, laissant entrevoir un début de séance stable, voire en très léger repli.



Le marché parisien avait creusé ses pertes hier suite à la parution de la statistique des prix à la consommation aux Etats-Unis pour finalement terminer la séance sur un recul de 0,8% à 7625 points.



A Wall Street aussi, les investisseurs ont réagi défavorablement à ces indicateurs, qui pourraient inciter la Réserve fédérale à ne pas réduire ses taux d'intérêt dans l'immédiat.



Les dégagements sont toutefois restés contenus à New York, où le Dow Jones cédait 1,2% au coup de cloche final, tandis que le Nasdaq lâchait 1,8%.



Pour Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, cette publication a constitué une bonne excuse pour que les investisseurs reprennent leur souffle et réalisent quelques prises de bénéfices après un début d'exercice boursier jusqu'ici très solide.



'Nous doutons toutefois que cela remette en cause la bonne dynamique des actions qui est en marche depuis le début de l'année', tempère l'analyste.



'Il faut s'abstenir de surinterpréter la statistique publiée hier', souligne-t-il. 'Le processus de désinflation est toujours bien amorcé de l'autre côté de l'Atlantique', rappelle le professionnel.



Les chiffres publiés hier ont, en tout cas, provoqué une véritable douche froide sur le compartiment obligataire, où la dégradation s'est brutalement accélérée avec une envolée des rendements.



Le rendement des T-Bonds américains à dix ans fait un bond au-delà de 4,31%, tandis que celui des Buns allemands de même échéance revient flirter avec le seuil de 2,40%.



Plusieurs indicateurs économiques attendus aujourd'hui viendront tester l'état d'esprit des investisseurs.



A 11h00 seront publiés une nouvelle estimation du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre, ainsi que les chiffres de la production industrielle dans la région.



Contrairement à la rengaine entendue depuis plus d'un an, les investisseurs semblent apprécier depuis quelques semaines les bonnes nouvelles ayant trait à l'économie, sans prêter attention à leurs potentiels effets sur la politique monétaire.



'Finalement, peu importe la réunion exacte, le pivot sera pour 2024', expliquent les équipes d'Apicil AM.



'Les opérateurs semblent opter pour le meilleur des deux mondes: une dynamique économique solide et une baisse des pressions inflationnistes', ajoute le gestionnaire d'actifs.



Ce nouvel état d'esprit - décrite comme 'good news is good news!' - sera également mis à l'épreuve par la série de résultats qui figurent au menu du jour, avec les publications, entre autres, de grands groupes européens de la trempe de Capgemini ou Heineken.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.