CAC 40 : sur une note stable faute de catalyseurs

La Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement mardi matin, les investisseurs peinant à trouver des éléments leur permettant de pousser le marché à la hausse après les bonnes performances enregistrées depuis le début de l'année.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison février - grignote 15,5 points à 7159 points, signalant une ouverture en très légère hausse, voire relativement stable.



Après avoir bondi de 11,7% depuis le 1er janvier, le marché parisien avait marqué une pause hier et achevé la première séance de la semaine sur un recul de 1,3% à 7137 points.



Fait notable, ce repli a été essentiellement alimenté par un recul des valeurs qui avaient affiché les meilleures performances au mois de janvier, c'est-à-dire la technologie, l'immobilier et la consommation.



Les secteurs défensifs ont, eux, réussi à tirer leur épingle du jeu.



'C'est une évolution bienvenue sachant que nous avertissons depuis une semaine que les marchés n'entendent pas le discours tenus par les banques centrales, ni les données économiques', souligne-t-on chez Liberum.



'Cela signifie-t-il pour autant que nous sommes au début d'une correction? Difficile à dire pour le moment', estime le bureau d'études basé à Londres.



Un nombre grandissant de stratèges jugent en tout cas que la tendance de fond haussière pourrait être remise en cause par l'opiniâtreté manifestée par les grandes banques centrales dans leur combat contre l'inflation.



D'un point de vue graphique, le CAC 40 a largement dépassé sa zone de résistance majeure des 7175/7200 points, bien aidé par la vigueur de quelques valeurs-phare de l'indice comme LVMH, Hermès ou Publicis.



Après un parcours aussi exceptionnel, une temporisation est devenue nécessaire, font valoir les équipes de Kiplink Finance.



'Techniquement, nous pouvons penser que l'indice CAC 40 devrait marquer une pause sur ce niveau de valorisation et revenir consolider éventuellement sur la base inférieure de ses moyennes mobiles à 7175 voir, dans un second temps à 7105 points', prévient la société de Bourse.



La journée s'annonce dépourvue de statistiques économiques de premier plan, ce qui signifie que le marché devrait se tourner, encore une fois, vers la bonne parole de la Réserve fédérale.



Jerome Powell, le président de la Fed, doit justement s'exprimer dans l'après-midi à l'occasion d'une réunion organisée par le Club économique de Washington.



Les opérateurs s'attendent à ce qu'il réaffirme sa volonté de poursuivre le durcissement de la politique monétaire de l'institution jusqu'à ce que le mouvement de désinflation soit entièrement achevé.



Du côté des résultats, plusieurs poids-lourds de la cote dont Linde, bp, BNP Paribas, DuPont ou Siemens Energy doivent publier leurs résultats au cours de la journée.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.