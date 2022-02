CAC 40 : suspense avant l'inflation américaine

La Bourse de Paris devrait adopter une position prudente jeudi matin, l'attention des investisseurs se portant vers les Etats-Unis où sont attendus les derniers chiffres de l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison février - avance de 16,5 points à 7146 points, laissant entrevoir un début de séance en très légère progression.



Les intervenants de marché devraient privilégier l'attentisme avant la publication des chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis, prévue à 14h30.



Compte tenu du récent renchérissement des prix de l'énergie, il y a tout lieu de penser que la hausse des prix est restée soutenue le mois dernier, avec une inflation attendue une nouvelle fois en hausse, à plus de 7%.



La récente remontée de l'inflation, qui était d'abord perçue comme transitoire, inquiète depuis de longues semaines les marchés sur le calendrier du resserrement monétaire de la Fed.



'Toutes les conditions sont réunies pour que la Fed démarre dès le mois prochain un cycle de hausse des taux, qui s'annonce à première vue plus soutenu et rapide que le précédent (2015-2019)', préviennent ainsi les économistes d'Oddo BHF.



La tonalité de la statistique de l'inflation est susceptible de faire réagir les rendements obligataires, dont l'évolution est scrutée de près par les marchés depuis le début de l'année.



Sur le marché des Treasuries, les rendements des bons du Trésor américain se stabilisent autour de 1,93% pour ce qui concerne le 10 ans, après avoir atteint mardi un nouveau plus haut de deux ans, à presque 1,97%.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence en Europe, se retend pour sa part de deux points de base, à 0,22%.



En Asie, la Bourse de Tokyo évoluait en hausse (+0,4%) jeudi à l'approche de la clôture dans le sillage des gains enregistrés la veille par Wall Street, qui a profité d'un regain d'appétit pour les valeurs technologiques du fait de l'accalmie constatée sur les taux.



En dehors des chiffres de l'inflation, les investisseurs vont se focaliser aujourd'hui sur de nombreux résultats d'entreprises, plusieurs poids lourds européens de la trempe d'ArcelorMittal, Pernod Ricard, Siemens ou TotalEnergies ayant dévoilé leurs comptes ce matin.



