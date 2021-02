CAC 40 : un accueil enthousiaste pour Amazon et Alphabet

La Bourse de Paris se dirige vers une troisième séance consécutive de hausse mercredi, l'accueil enthousiaste réservé aux résultats d'Amazon et Alphabet ayant renforcé la confiance des investisseurs.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - avance de 36,5 points à 5597 points, annonçant un début de séance en territoire positif.



Après deux semaines très volatiles, les investisseurs semblent mettre de côté - depuis le début de la semaine - leurs inquiétudes concernant la lenteur des campagnes de vaccination pour se concentrer sur des facteurs plus positifs, tels que la bonne saison des résultats.



Les comptes d'Amazon et Alphabet ont ainsi confirmé le sentiment que les grands noms de la technologie affichent des perspectives solides et que leur statut de locomotive du marché n'est pas usurpé.



Amazon a notamment dévoilé des performances qualifiées d''impressionnantes', mais l'information principale de la publication d'hier soir est l'annonce du départ programmé de son fondateur et directeur général Jeff Bezos d'ici à la fin de l'année, appelé à être remplacé par Andy Jassy, l'action patron de la branche 'cloud' du groupe, AWS.



Les résultats d'Alphabet ont quant à eux bénéficié de la vigueur de l'activité de Google, qui a profité de l'envolée de la publicité en ligne au quatrième trimestre, avec des revenus publicitaires en hausse de 22%, contre seulement 11% attendus par le marché.



Ces bons chiffres confirment par ailleurs que les sociétés cotées pourraient revenir à leurs niveaux de bénéfices de 2019, c'est-à-dire avant la crise, dès cette année.



L'économie, elle, ne devrait pas retrouver son son niveau d'activité d'avant la pandémie dans l'immédiat.



A la suite de l'indice PMI manufacturier meilleur que prévu publié lundi, les investisseurs suivront toutefois avec attention, cet après-midi, l'indice ISM des services pour le mois dernier.



Si les données préliminaires sur la confiance dans les services sont restées bien orientés en janvier, l'indice ISM des services étant déjà très haut, sa marge de progression apparît limitée sur le court terme.



Les intervenants de marché attendent aussi l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis, qui sera dévoilée après l'heure du déjeuner.



En Europe, les opérateurs prendront connaissance, dans la matinée, des indices PMI définitifs pour le mois de janvier puis des derniers chiffres de l'inflation en zone euro.



