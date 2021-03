CAC 40 : un contexte de détente sur le marché obligataire

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse lundi pour la première séance du mois de mars, profitant d'un léger mouvement de détente sur le marché obligataire.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance fin de mois - progresse de plus de 43 points à 5742,5 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Le marché parisien avait accusé un repli hebdomadaire de l'ordre de 1% la semaine dernière, tiré vers le bas par un sévère coup de tabac sur le compartiment obligataire.



Les obligations souveraines semblent néanmoins bénéficier d'un timide regain d'appétit ce matin, avec un rendement des Treasuries à 10 ans qui reflue d'un point de base à 1,40% Outre-Atlantique.



En Europe, le Bund allemand de même échéance se stabilise de son côté autour de -0,26%, tandis que l'OAT française repasse en territoire négatif, à -0,06%.



La récente accélération de la remontée des rendements obligataires pousse les marchés d'actions à la baisse car elle traduit une augmentation des anticipations d'inflation susceptibles de laisser craindre un resserrement de la politique monétaire.



Les investisseurs vont donc continuer à surveiller de près les indicateurs économiques au cours des jours qui viennent, avec l'espoir qu'ils écartent la perspective d'une surchauffe de l'économie, notamment aux Etats-Unis.



Dans ce contexte, les chiffres de l'inflation en Allemagne seront très suivis aujourd'hui et pourraient faire réagir les taux, dans l'attente des prix à la consommation en zone euro qui seront publiés demain.



La matinée sera également animée par les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur manufacturier en Europe.



Les données préliminaires pour le mois de février avaient plutôt surpris favorablement les marchés, donnant lieu à une vague de révisions à la hausse concernant la croissance du PIB mondial en 2021.



Si les indicateurs économique ne parvenaient pas à rassurer les investisseurs, les banques centrales seraient forcées d'intervenir afin de plafonner la remontée des rendements obligataires, préviennent les analystes.



Aux Etats-Unis, plusieurs hauts responsable de la Fed ont justement prévu de s'exprimer cette semaine.



