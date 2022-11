CAC 40 : un marché qui s'annonce peu actif pour la Toussaint

La Bourse de Paris est attendue en hausse mardi pour la première séance du mois de novembre, dans un marché qui s'annonce peu actif en ce jour férié de la Toussaint.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - avance de 55 points à 6324 points, signalant une ouverture en territoire positif.



La tendance n'est pas forcément très marquée en préouverture mais n'en suggère pas moins une poursuite du rebond automnal qui a suivi la lourde correction qui a caractérisé les neuf premiers mois de l'année.



Le marché parisien avait achevé la séance de lundi sur un recul anecdotique de 0,1%, à 6266 points, mais le CAC s'est arrogé près de 10,5% sur le mois d'octobre, signant ainsi sa plus forte progression mensuelle de 2022.



Les investisseurs semblent se satisfaire du contexte actuel, qui laisse penser que le gros des hausses de taux 'jumbo' amorcées par les grandes banques centrales est sur le point de toucher à sa fin.



'Il semble probable que le rythme d'augmentation des taux décroisse désormais presque partout', souligne Alexis Bienvenu, gérant à La Financière de l'Echiquier.



Les acteurs de marché pourraient cependant limiter leurs prises de risques en attendant le coup d'envoi, aujourd'hui, de la réunion de la Réserve fédérale qui devrait se solder demain par une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.



Lors de sa conférence de presse prévue mercredi, Jerome Powell, le président de l'institution, pourrait signaler qu'une hausse plus modeste de 50 points de base pourrait être à l'ordre du jour au mois de décembre.



'Peut-on pour autant parler de 'pivot' accommodant dans la politique monétaire? Certes non, car les taux directeurs devraient monter quelques mois encore', tempère toutefois Alexis Bienvenu, chez LFDE.



Les rares investisseurs présents en cette séance de la Toussaint attendent la parution, dans la matinée, du PMI manufacturier britannique puis, cet après-midi, de l'ISM manufacturier aux Etats-Unis.



La cote doit également être animée par l'actualité des entreprises et les dernières publications de la saison des résultats. Eli Lilly, Pfizer and Uber dévoileront leurs comptes trimestriels dans la journée.



Le rebond observé le mois dernier sur les Bourses mondiales suggère que les investisseurs relativisent les craintes d'une prochaine récession, voire qu'ils envisagent de plus en plus sérieusement le scénario encore très hypothétique d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie.



Avec le retour de la confiance sur les marchés, les investisseurs profitent des opportunité d'achat sur des actions rendues bien moins chères par plusieurs mois de correction.



Le recul de la volatilité semble les encourager à continuer leurs emplettes. L'indice VIX du CBOE, parfois aussi appelé indice de la peur, se rapproche ainsi de plus bas d'un mois. Il a terminé sous les 26 points lundi.



Hier, la Bourse de New York avait clôturé un mois d'octobre particulièrement faste sur une note négative, le Dow Jones ayant reculé de 0,4% et le Nasdaq ayant lâché 1%.



Ce repli ramène leurs gains mensuels respectifs aux environs de 14% et 4%.



