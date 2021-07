CAC 40 : un modeste redressement se profile

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, amorçant un timide rebond après avoir essuyé hier sa pire séance de l'année.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 reprend 24,5 points à 6315,5 points, annonçant un modeste redressement en début de séance.



Alors que la courbe de l'épidémie de coronavirus continue de remonter, le marché parisien avait décroché de plus de 2,5% hier et enfoncé son support majeur des 6300 points, pour finir à 6295 points.



A Wall Street, la dernière heure de cotations a néanmoins permis de sauver les meubles hier soir, même si la journée reste l'une des plus mauvaises de l'exercice 2021 avec un indice Dow Jones qui cédait plus de 2% au coup de cloche final.



Tout aussi significatif, l'indice de volatilité 'VIX' du CBOE - plus connu sous le nom d'indice de la peur - a fait un bond de 11,5% vers 22,9, preuve que la nervosité est bel et bien de retour à New York.



L'un des fait marquants du jour a été l'effondrement de plus de 9% du prix du baril de brut léger américain WTI par rapport à vendredi midi, de 64,8 vers 58,3 dollars en l'espace d'un week-end.



Ce trou d'air - qui efface tous ses gains depuis le 24 mai dernier - a été provoqué par l'accord trouvé par l'OPEP+ ce dimanche, mais aussi par les doutes entourant la vigueur de la reprise avec la remontée des cas de contaminations au Covid.



Le corollaire de ce soudain retour de l'aversion pour le risque est la nette décrue des taux. Les rendements des T-Bonds américains se replient spectaculairement, de 10,5 points vers 1,2%, au plus bas depuis début février.



Parallèlement, le sentiment de marché reste influencé par les publications de résultats, IBM ayant dévoilé hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Si cette séance s'annonce calme au chapitre économique, les investisseurs prendront néanmoins connaissance aux Etats-Unis en début d'après-midi des chiffres des mises en chantier et des permis de construire, qui devraient confirmer la bonne santé du marché immobilier américain.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.