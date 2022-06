CAC 40 : un rebond technique se dessine

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mardi matin, le marché parisien reprenant son souffle après une séquence douloureuse qui l'a conduit à décrocher de plus de 8% en cinq séances.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance juin - reprend 62,5 points à 6083,5 points, annonçant un redressement technique dans les premiers échanges.



Le marché parisien avait pulvérisé le support des 6110 points d'entrée de jeu hier matin avant de venir menacer le seuil des 6000 points pour finalement se redresser et achever la séance sur une baisse de 2,7% à 6022 points.



Les investisseurs, toujours inquiets de la flambée de l'inflation et de la possibilité d'une entrée en récession des économies occidentales à terme, ont également procédé à de lourds dégagements à New York.



Le S&P 500 a cédé 3,9% lundi pour porter à plus de 20% son repli depuis ses récents plus hauts, un phénomène qui caractérise un marché baissier, soit une première depuis le début de la pandémie en 2020.



Si un rebond technique semble à l'ordre du jour ce matin, la prudence semble susceptible de limiter les prises de risque à la veille des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



La Fed entame aujourd'hui deux jours de débats sur la politique monétaire qui devraient, à en croire les économistes, déboucher demain soir sur un relèvement de 50 points de base du taux de ses 'fed funds'.



Mais les investisseurs attendent surtout de prendre connaissance des nouvelles prévisions de l'institution en matière de taux d'intérêt, sachant que son président, Jerome Powell, pourrait bien signaler que des hausses de taux plus importantes pourraient être sur la table, peut-être dès le mois de juillet.



'Le renforcement de l'inflation se traduit par une mise en oeuvre encore plus agressive de la politique de la Fed, ce qui crée un risque sérieux de resserrement excessif et, en fin de compte, un risque de baisse plus important pour nos perspectives de croissance, qui sont déjà très limitées', explique Allison Bower, économiste US chez Pimco.



Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention, cet après-midi aux Etats-Unis, l'indice des prix à la production industrielle pour déterminer si les pressions inflationnistes ralentissent ou si, au contraire, elles se renforcent.



Avant cela, ce sont les derniers chiffres de l'inflation ainsi que l'indice ZEW du moral des investisseurs en Allemagne qui sont attendus dans le courant de la matinée.



Parallèlement au rebond des actions, l'euro remonte et les rendements des emprunts d'Etat se tassent légèrement ce matin, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque.



Sur le marché des bons du Trésor américain, le rendement à dix ans s'affiche en baisse autour de 3,3%, après avoir frôlé les 3,4% hier, à la veille des décisions de la Fed.



En l'absence de rachats à bon compte aux nivaux actuels, le marché parisien risquerait d'amorcer un retour rapide vers le cap des 6000 points, préviennent les analystes techniques.



En cas de rupture des 5960 points, son plancher des 7 et 8 mars, le CAC pourrait rapidement s'enfoncer en direction des 5800 points, avertissent les chartistes.



