CAC 40 : une hausse modérée en attendant les PMI

La Bourse de Paris devrait évoluer en hausse modérée mercredi en début de séance, les investisseurs se gardant de prendre trop de risques avant la publication des indices PMI en Europe.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance février - gagne 34,5 points à 7444 points, laissant entrevoir une ouverture légèrement favorable.



La matinée sera rythmée par les indices PMI 'flash' européens, qui donneront de premières indications quant à l'évolution de l'activité du secteur privé en ce début d'année.



'Les taux longs ont reflué un peu depuis leur pic d'octobre dernier', rappellent les économistes d'Oddo BHF. 'Cela desserre un peu les conditions financières et peut apporter un soulagement aux entreprises', ajoutent-ils.



'On serait surpris que cela suffise à provoquer une forte embellie du sentiment', tempère toutefois la banque privée, qui note qu'à ses niveaux actuels, le climat des affaires en Europe pointe en direction d'une légère contraction de l'activité en début d'année.



A suivre aussi cet après-midi, l'indice PMI américain, qui devrait, selon le consensus, confirmer le récent ralentissement signé par la première économie mondiale.



Mardi, la Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé, le dynamisme non démenti des géants technologiques n'ayant pas totalement compensé les résultats décevants de plusieurs composantes de l'indice Dow Jones.



Pénalisé notamment par 3M, le Dow a cédé plus de 0,2%, le S&P 500 a gagné 0,3% après avoir inscrit de nouveaux records et le Nasdaq Composite a avancé de 0,4%.



Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a fini dans le rouge (-0,8%), poursuivant son mouvement de consolidation après avoir atteint des plus hauts de 34 ans la semaine passée.



Les Bourses en Chine ont, elles, clôturé en hausse, portées par l'espoir de voir Pékin engager des mesures de soutien afin de soutenir les marchés financiers.



L'indice CSI 300 des grandes capitalisations gagnait 1,1% tandis que le Hang Seng s'adjugeait 2,1% à Hong Kong.



L'actualité des entreprises, pourrait par ailleurs animer la séance, alors que la saison des résultats bat désormais son plein.



Hier soir, Netflix a fait état de solides résultats de quatrième trimestre à la faveur d'un nombre d'abonnés plus élevés que prévu, ce qui lui valait de bondir de plus de 8% en cotations après-Bourse.



Sur le Vieux Continent, le spécialiste néerlandais des équipements pour l'industrie des semi-conducteurs ASML a annoncé ce matin un triplement de ses prises de commandes à la faveur d'une demande soutenue pour ses produits.



Coté obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans continue de réagir aux anticipations d'un desserrement moins rapide que prévu de la politique monétaire de la Fed pour se tendre aux abords de 4,14%.



Les investisseurs délaissent par ailleurs le Bund allemand à dix ans, référence pour la région, dont le rendement remonte à 2,35% à la veille des annonces très attendues de la BCE.



En amont de la publication des indices PMI et de la réunion de la BCE, l'euro remonte autour de 1,0870 dollar après avoir souffert du tableau économique morose en zone euro ces derniers temps.



Sur les marchés pétroliers, le cours du baril de brut américain avance timidement de 0,1% à 74,4 dollars en attendant la publication, cet après-midi, des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis.



Le prix du baril de Brent progresse, lui, d'à peine 0,1% à 79,6 dollars.



