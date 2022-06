CAC 40 : une hausse prudente en attendant la Fed

La Bourse de Paris est attendue en territoire positif mercredi matin, même si la prudence devrait limiter les prises de positions à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur le CAC 40 - livraison juin - avance de 47 points à 5996 points, annonçant un timide redressement après six séances consécutives de baisse qui avaient conduit l'indice à enfoncer hier le support des 6000 points.



Au terme de la réunion de deux jours de son comité stratégique (FOMC), la Fed publiera ce soir son communiqué avant que son président, Jerome Powell, tienne une conférence de presse.



Le scénario de base reste celui d'un relèvement de taux de 50 points de base, mais l'hypothèse d'une hausse de 75 points semble désormais rallier beaucoup de suffrages et ne surprendrait pas les investisseurs.



Les intervenants surveilleront par ailleurs les nouvelles prévisions de l'institution en matière d'évolution future des taux, qui pourraient faire apparaître une sérieuse option en vue d'un relèvement de 75 points de base en juillet.



'Nous nous attendons (...) à ce que le président Powell ait l'air beaucoup plus sérieux qu'il ne l'était lors de la réunion de mai quant à sa volonté de faire tout ce qui est nécessaire pour combattre l'inflation', explique Allison Boxer, économiste US chez PIMCO.



'Nous pensons que le président Powell profitera de la conférence de presse pour signaler que des hausses plus importantes sont de nouveau sur la table et qu'elles ne ralentiront pas en septembre', ajoute l'analyste.



Du côté des statistiques, les investisseurs prendront connaissance d'une flopée d'indicateurs américains cet après-midi, dont l'indice Empire State de la Fed de New York, les ventes de détail, les prix à l'importation et les stocks des entreprises.



En Europe, le marché suivra avec attention, en fin de matinée, les chiffres de la production industrielle et de la balance commerciale en zone euro.



Après la forte correction de la veille, les mouvements sont plus limités ce matin sur le marché obligataire en attendant les annonces de la Fed, avec un rendement des bons du Trésor américains à dix ans qui se stabilise à 3,43%.



En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance ressort à 1,74%.



Sur le marché des changes, le dollar se tasse légèrement face à l'euro, autour de 1,0450.



Sur le front du pétrole, les cours du brut reprennent plus de 0,4% pour ce qui concerne le baril de brut léger américain (WTI) après le récent trou d'air dû aux inquiétudes concernant une prochaine entrée en récession de l'économie américaine.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.