CAC 40 : une hausse timide après une vague de résultats

La Bourse de Paris devrait ouvrir peu changée jeudi matin, confirmant la pause observée depuis ses pics historiques atteints en milieu de semaine dernière, alors que la saison des résultats des entreprises continue de battre son plein.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison février - sur l'indice CAC 40 avance de 12 points à 7632,5 points, laissant entrevoir une progression minime dans les premiers échanges.



Le marché parisien semble se chercher direction sous une nouvelle pluie de résultats, le début de matinée ayant été marqué par les publications d'ArcelorMittal, Crédit Agricole, Kering, Publicis ou encore Société Générale.



Un certain attentisme prévaut par ailleurs avant la parution, en début d'après-midi, des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, qui pourraient confirmer l'hypothèse d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine.



A Wall Street, les investisseurs paraissent toujours aussi convaincus de la matérialisation d'un scénario de type 'Boucle d'or', ce qui les incite à continuer à se tourner vers les marchés d'actions.



La poursuite du mouvement de hausse enclenché depuis le début de l'année a permis hier à l'indice S&P 500 de franchir pour la première fois le seuil psychologique important des 5000 points.



Le Dow Jones (+0,4%) a lui aussi inscrit sa meilleure clôture de tous les temps, tandis que le Nasdaq (+0,56%) a établi un zénith de clôture, propulsé vers de nouveaux sommets par AMD, Microsoft, Nvidia et Meta.



La prudence l'emporte malgré tout sur le compartiment obligataire, où les investisseurs continuent de digérer - assez difficilement - les dernières déclarations de Jerome Powell et Neel Kashkari.



Les deux hauts dignitaires de la Fed ont repoussé l'horizon d'une détente des taux, avec peut-être pas plus de deux à trois baises de taux envisagées en 2024, à cause d'une croissance qui demeure singulièrement robuste.



Conséquence, le rendement des emprunts du Trésor américain se tendent de nouveau, celui du papier à dix ans atteignant 4,11%.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse suite à la publication hier des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) indiquant une nouvelle hausse hebdomadaire des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis.



