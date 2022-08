CAC 40 : une hausse timide pour démarrer la semaine

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse lundi matin dans un climat général qui s'apparente de plus en plus à celui d'une trêve estivale alors que la saison des résultats commence désormais à toucher à sa fin.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - avance de 26 points à 6498,5 points, signalant une poursuite de la tendance positive après les modestes gains de la semaine passée (+0,4%).



Les investisseurs, peu nombreux en cette période de congés d'été, semblent prêts à mettre de côté les tensions géopolitiques de la semaine passée pour se focaliser sur l'actualité économique, tout en se montrent réticents à prendre des positions trop tranchées.



Depuis quelques semaines, les marchés boursiers mondiaux sont secoués par des courants contradictoires, tiraillés entre des signaux économiques divergents.



Si les perspectives apparaissent plutôt favorable du côté de l'activité aux Etats-Unis comme du côté des entreprises, au premier chef pour les groupes technologiques, l'enthousiasme des investisseurs est limité par les anticipations croissantes d'une accélération de l'inflation.



La peur de rater la hausse ('fear of missing out', ou FOMO) a malgré tout alimenté des vagues successives de rachats à bon compte, qui ont permis à l'indice CAC 40 de reprendre près de 10% depuis la mi-juillet.



La publication, cette semaine, de nombreux chiffres ayant trait à l'inflation pourrait s'avérer déterminante pour la tendance en permettant d'en savoir plus sur les prochaines décisions de la Réserve fédérale.



Les acteurs de marché prendront notamment connaissance, mercredi, des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, puis des prix à la production industrielle jeudi aux Etats-Unis.



La perspective d'une multiplication des hausses de taux de la Réserve fédérale s'est amplifiée vendredi dernier avec les bons chiffres de l'emploi du mois de juillet et les marchés obligataires ont réagi négativement.



Les taux américains se détendent un peu ce matin, avec un bon du Trésor qui revient autour de 2,81% après avoir culminé à près de 2,85% vendredi.



Orienté à la baisse toute la semaine dernière, le marché pétrolier repasse dans le vert en ce début de semaine, avec un baril de brut léger américain qui reprend 0,8% à 89,7 dollars.



Du côté des publications trimestrielles, la saison des résultats est appelée à marquer le pas au cours des jours qui viennent, même si les intervenants prendront connaissance des performances de quelques poids lourds de la cote, tels que Siemens et Disney.



