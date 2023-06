CAC 40 : une nouvelle progression dans le sillage de Tokyo

Aujourd'hui à 08:36 Partager

La Bourse de Paris devrait modérément progresser mardi en début de séance, dans le sillage de Tokyo et de Wall Street, les marchés d'actions s'offrant un petit rebond à la veille des décisions de la Fed.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison juin - s'adjuge 43 points à 7296,50, laissant entrevoir une ouverture en territoire positif.



En Asie, l'indice Nikkei a poursuivi sa marche en avant pendant la nuit pour établir un nouveau record de 33 ans, au-delà du seuil symbolique des 33.000 points.



Pour les analystes d'Invesco, les marchés d'actions japonais sont actuellement au plus haut 'pour de bonnes raisons'.



'Le Japon est en effet entré dans un nouveau cycle économique grâce à la réouverture de son économie et des frontières', explique Yasuko Sato, gérant de portefeuille chez Invesco.



Le professionnel mentionne aussi la récente visite de Warren Buffett dans le pays et la décision de Berkshire Hathaway, son conglomérat, de relever son exposition à cinq sociétés commerciales nippones.



'Fondamentalement, la donne a changé', renchérit-on chez Pictet AM.



'L'inflation, jusque-là inconnue au Japon, pourrait stimuler la demande des ménages et l'investissement des entreprises', estime le gestionnaire d'actifs.



La semaine a également bien commencé à New York, sur fond d'espoirs d'une 'pause' dans le cycle de durcissement monétaire de la Fed. Le Dow Jones a ainsi repris près de 0,6% et le Nasdaq Composite progressé de plus de 1,5%.



Les investisseurs savent qu'il s'avère souvent payant, d'un point de vue historique, d'acheter des actions à la veille des décisions de la Fed pour les vendre le lendemain, quelle que soit la nature des mesures de la banque centrale.



La Réserve fédérale doit tenir sa réunion stratégique à partir de ce mardi et jusqu'à demain, au terme de laquelle elle annoncera sa décision de politique monétaire, fort probablement un 'statu quo' sur les taux.



'L'idée est de sauter cette réunion mais en se laissant la flexibilité de reprendre les hausses de taux en juillet si cela s'avère nécessaire', rappellent les économistes d'Oddo BHF.



Les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui seront publiés en début d'après-midi, pourraient toutefois relancer les craintes d'une reprise de la remontée des taux de la Fed.



Si le processus de désinflation semble désormais bien engagé Outre-Atlantique, il concerne pour l'instant les biens manufacturés, l'énergie et l'alimentation mais peine à se matérialiser au niveau des prix des services.



Le taux d'inflation devrait malgré tout nettement fléchir en mai, de 4,9% vers 4,1% pour l'indice total.



Les marchés obligataires ont entamé la semaine sans grande direction, même si le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie à 3,76% en attendant les décisions de la Fed.



Celui du Bund allemand à dix ans se tend légèrement, à 2,38%, les anticipations de hausse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi ayant récemment été confortées.



Dans le sillage des rendements américains, le dollar s'inscrit lui aussi en baisse, en raison du petit regain d'appétit pour le risque et des inquiétudes grandissantes qui entourent la santé de l'économie américaine.



Les cours du brut sont en légère hausse, mais la décision de l'Arabie Saoudite de réduire sa production n'a clairement pas encore eu d'effet sur le prix du baril.



Le Brent gagne timidement 0,5% à 72,2 dollars, mais affiche encore un repli de 5% sur le mois écoulé et de 15% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.