CAC 40 : une nouvelle séance sans grand relief se profile

Aujourd'hui à 08:37

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse mercredi à l'ouverture, même si un certain attentisme domine sur les marchés en l'absence de rendez-vous majeurs pour cause de trêve estivale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 55 points à 7333 points, annonçant un petit rebond après le repli subi la veille (-0,7%).



Comme Wall Street, les Bourses européennes ont souffert hier des craintes entourant la santé du système bancaire mondial après l'avertissement lancé en début de semaine par Moody's sur plusieurs établissements régionaux américains.



Dans ce contexte peu propice à la prise de risques et en l'absence de catalyseurs, les grands indices de référence ont fléchi mardi, affichant quelques signes de fatigue après leur bonne séquence des derniers mois.



Pour le moment, le CAC 40 n'accuse qu'un repli limité de 0,6% sur la semaine, signe que les investisseurs parviennent à relativiser les interrogations grandissantes sur la question de la dette.



Mais les analystes s'inquiètent de la configuration technique affichée par l'indice parisien, qui a désormais nettement enfoncé son support majeur de court terme fixé à 7360 points.



'Côté tendance, tout est à refaire', estiment ainsi les chartistes de Kiplink Finance.



'Pour le moment, l'urgence est a ne pas rentrer dans une spirale négative qui obligerait l'indice CAC 40 a abandonner toute ambition haussière', souligne le gestionnaire parisien, qui évoque une fin de semaine 'déjà décisive'.



Les marchés devraient peu évoluer aujourd'hui sur fond de prudence à la veille de la publication par le Département américain du Travail du rapport mensuel sur les prix à la consommation, qui pourraient avoir bien résisté en juillet.



Comme d'habitude, les investisseurs tenteront d'y déceler le point d'inflexion tant attendu dans le resserrement des politiques monétaires alors que les signes de ralentissement de l'inflation se multiplient.



Une série de données en provenance des Etats-Unis est récemment venue suggérer que l'inflation pourrait bientôt se rapprocher de l'objectif de 2% établie par la Réserve fédérale sans qu'une récession soit nécessaire.



Ces chiffres ont montré que l'inflation est tombée à seulement 3% en juin, une décélération qui confirme la possibilité d'un 'atterrissage en douceur' espéré par les marchés.



Seul indicateur à l'agenda du jour, les stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiés dans l'après-midi.



Dans l'immédiat, les cours du pétrole consolident après avoir bénéficié d'une dynamique haussière qui leur a permis de reprendre quelque 20% en un peu plus d'un mois.



Le Brent cède actuellement 0,2% autour de 86 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd lui aussi 0,2% à 82,7 dollars.



Sur les marché de taux, l'heure est également à l'accalmie après le coup de chaud de la semaine passée, le rendements des Treasuries à 10 ans revenant à 4% dans un climat de prudence qui conduit les investisseurs à privilégier les valeurs refuges.



Le dix ans allemand, qui se rapprochait dangereusement de plus hauts historiques à 2,60%, recule tout aussi nettement de son côté, à 2,46%.



