CAC 40 : une pause dans la récente séquence haussière

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note stable jeudi matin, les investisseurs reprenant leur souffle à la suite d'une séquence haussière qui a permis à l'indice CAC 40 de renouer avec ses sommets.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - progresse de trois points à 6860 points, annonçant un début de séance sans grand changement.



Le marché parisien a signé une hausse de plus de 4,5% au cours des quatre dernières semaines, une performance qui l'a poussé vers un nouveau plus haut pluriannuel, à 6867,1 points.



D'un point de vue technique, les premiers seuils d'inversion à 6550 points puis 6475 points semblent suffisamment loin pour ne pas contrarier la tendance haussière du moment, estiment les analystes.



A Wall Street, le Dow Jones et le S&P 500 ont également inscrit des sommets mercredi après l'adoption d'un gigantesque plan d'infrastructures de 1.000 milliards de dollars par les parlementaires de Washington.



Mais les investisseurs affichent désormais un optimisme plus prudent alors que la saison des résultats - qui s'est avérée jusqu'ici exceptionnelle - touche à sa fin.



La propagation rapide du variant Delta dans certains pays d'Asie et les questionnements toujours présents quant à l'évolution de la politique monétaire de la Fed semblent également justifier une approche prudente.



C'est donc l'attentisme qui devrait dominer ce jeudi dans l'attente de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis, puisque l'indice des prix producteurs paraîtra en tout début d'après-midi.



En Europe, les opérateurs prendront connaissance, dans le courant de la matinée, des derniers chiffres de la croissance au Royaume-Uni.



En raison du succès de la campagne vaccinale, la croissance devrait avoir fortement rebondi au deuxième trimestre.



Les analystes attendent une croissance du PIB de l'ordre de 4,6% en rythme séquentiel, ce qui laisserait le PIB britannique à 3,5 points de son niveau d'avant la crise.



