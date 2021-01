CAC 40 : une pause dans le mouvement haussier de 2021

La Bourse de Paris devrait effectuer une pause lundi dans les premiers échanges, après avoir signé quatre séances de hausse sur cinq la semaine passée et progressé de 2,8% depuis le début de l'année.



D'après les indications disponibles pour le moment, l'indice CAC 40 se dirige vers une ouverture autour de l'équilibre, à l'orée d'une séance qui s'annonce calme du fait de l'absence d'indicateurs économiques au programme de la journée.



Le marché parisien avait terminé la séance de vendredi sur un gain de plus de 0,6%, au-dessus du niveau des 5700 points, après avoir inscrit dans la matinée de nouveaux plus hauts depuis mars 2020, au-delà de 5720 points.



Les analystes s'attendent à ce que la dynamique favorable qui avait porté les marchés d'actions mondiaux à la fin de l'année 2020 se poursuive en ce début d'année 2021.



Si la perspective d'une procédure de destitution ('impeachment') à l'encontre de Donald Trump semble de plus en plus réelle, l'arrivée prochaine d'une nouvelle administration à Washington suscite un vent d'optimisme.



'Le déferlement de la 'vague bleue' accroît la probabilité d'un plan de soutien contre le Covid immédiat de 1.000 milliards de dollars avant la mise en place d'un programme de 2.000 à 4.000 milliards de dollars destiné aux infrastructures d'ici à la fin de l'année', affirme Bank of America.



Les investisseurs se préparent aussi à une nouvelle saison des résultats trimestriels avec sérénité.



JPMorgan Chase et d'autres grandes banques américaines donneront vendredi le coup d'envoi des publications de résultats du quatrième trimestre avant que de nombreux autres groupes les imitent la semaine prochaine.



'Tous les modèles suggèrent qu'il s'agira d'une nouvelle saison solide de résutats, avec des chiffres qui devraient confortablement battre les estimations formulées par les analystes', assure Danske Bank ce matin.



