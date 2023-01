CAC 40 : une petite pause en attendant Wall Street

Après un début d'année réussi, la Bourse de Paris devrait marquer une petite pause mardi matin dans l'attente de la réouverture de Wall Street après le week-end prolongé du Nouvel An.Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - échéance fin janvier - recule de 38,5 points à 6560 points, signalant un léger repli à l'ouverture.Hier, le marché parisien avait achevé sa première séance de l'année sur une hausse notable de 1,9% à 6594 points, tiré par le secteur automobile et l'énergie, dans des volumes quoique restreints.La petite alerte baissière de vendredi, dernière séance de l'exercice 2022, avait été levée dès les premiers échanges puisque le CAC était parvenu à se repositionner d'entrée de jeu au-dessus de son support de court terme des 6505 points.Ce rebond ne semble toutefois pas suffisant pour inverser la tendance baissière apparue au mois de décembre après plusieurs échecs sous les 6600 points.'L'indice CAC 40 repart donc d'une page blanche pour cette nouvelle année avec comme confort un seuil graphique de référence proche des 6500 points', commentent les analystes techniques de Kiplink Finance.D'après le gestionnaire parisien, ce niveau de valorisation suggère un 'potentiel d'appréciation important si les différents éléments constituants les marchés venaient à s'aligner sans entrave supplémentaire'.La première semaine de trading imprime généralement la tendance générale sur les marchés d'actions, mais c'est incontestablement l'ouverture de New York en début d'après-midi qui donnera le 'la' de cette entame d'exercice.Pour l'instant, l'orientation des contrats 'futures' portant sur les grandes places américaines signalent un début de séance en très légère hausse du côté de Wall Street.Aucun indicateur économique ne figure au programme aujourd'hui aux Etats-Unis, mais la matinée sera rythmée par plusieurs statistiques de premier plan en Europe.Sans surprise, tous les regards resteront tournés vers l'inflation, avec la parution de l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre en Allemagne.Du fait de la récente atténuation de la crise énergétique et du recul des prix de l'essence, le taux d'inflation devrait ralentir par rapport à ses plus hauts récents.Les investisseurs auront davantage d'indicateurs à se mettre sous la dent en fin de semaine, avec notamment les chiffres très suivis de l'emploi américain du mois de décembre, attendus vendredi.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.