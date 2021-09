CAC 40 : une tendance prudemment haussière avant la Fed

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi matin, même si les prises d'initiative devraient rester limitées à quelques heures des annonces très attendues de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - s'adjuge 40 points à 6581,5 points, annonçant un début de séance favorable.



Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Fed diffusera dans la soirée un communiqué qui sera étudié de près avant que son président, Jerome Powell, tienne une conférence de presse.



La banque centrale américaine a préparé les esprits des investisseurs depuis plusieurs semaines: si des mesures concrètes semblent exclues dans l'immédiat, le marché s'attend à ce que la Fed commence à évoquer une réduction de son énorme bilan d'ici à la fin de l'année.



Au vu de la potentielle faillite du géant chinois de l'immobilier Evergrande et de ses éventuelles retombées systémiques, le ton de Jerome Powell devrait malgré tout rester accommodant, estiment les spécialistes.



'Les évènements récents en Chine pourraient donner envie à certains membres de la Fed d'essayer de gagner un peu de temps avant toute décision', indique François Rimeu, stratégiste à La Française AM.



Car la situation financière d'Evergrande reste très incertaine.



Ce matin, le groupe a fait état du remboursement d'intérêts sur certaines de ses émissions obligataires, sans toutefois spécifier le montant ou le calendrier de ses paiements.



'Nous pensons que le gouvernement chinois sera forcé d'intervenir, faute de quoi une sévère crise financière pourrait se produire, avec des effets dévastateurs sur l'économie chinoise et la population', prévient Danske Bank.



Après son lourd repli de lundi (-1,7%), la Bourse de Paris s'était offert un rebond convaincant hier (+1,5%) en terminant un peu au-dessus de 6550 points, considéré par beaucoup de 'chartistes' comme un seuil technique au-dessus duquel la tendance haussière est préservée, et en deçà-duquel les forces baissières pourraient s'imposer.



A Wall Street, les marchés d'actions américains ont nettement sous-performé les places européennes hier, puisque le S&P 500 s'effritait de 0,1% en fin de séance.



