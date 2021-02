CAC 40 : vers un début de séance en territoire négatif

La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi matin suite à la clôture dans le désordre des marchés d'actions américains la veille à Wall Street.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mars - recule de 23,5 points à 5752,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



La Bourse de New York avait terminé la séance en ordre dispersé mardi soir, le Dow Jones ayant fini par grappiller moins de 0,1% tandis que le Nasdaq Composite reculait de 0,5%.



L'indice technologique s'est néanmoins fait quelques frayeurs hier en signant un second 'gap' baissier sous les 13.500 points pour se replier un moment en direction des 13.000 points.



Pour les analystes techniques, une cassure des 12.985 points au cours des jours qui viennent validerait une accélération baissière qui semble déjà s'être enclenchée.



Les tensions sur le compartiment obligataire demeurent en effet bien présentes et constituent toujours la principale source de préoccupation des investisseurs.



Les taux longs américains n'ont pas pu se détendre hier après la publication d'un indice du confiance du consommateur qui s'est amélioré plus fortement que prévu au mois de février, selon le Conference Board.



Par ailleurs, Jerome Powell, le président de la Fed, n'a pas complètement détendu l'atmosphère sur la question de l'inflation lors de son audition bi-annuelle devant le Sénat américain.



'Nous pensons que les investisseurs doivent se préparer à une persistance des débats concernant l'inflation, ce qui pourrait entraîner des épisodes de volatilité', prévient Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront surtout attentifs aux chiffres des ventes de logements neufs aux Etats-Unis, qui paraîtront au début de l'après-midi.



Après leur sursaut de l'été dernier, la progression des ventes de maisons neuves s'était modérée à la fin de l'année 2020, même si la tendance de fond reste toutefois clairement haussière.



