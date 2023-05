CAC 40 : vers un léger redressement à l'ouverture

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin dans l'espoir que les indicateurs économiques attendus dans la journée confirmeront la tendance au ralentissement de l'inflation.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 avance de 9,5 points à 7367,5 points, laissant entrevoir un timide redressement après deux jours consécutifs de baisse.



Le marché parisien avait clôturé la séance de mercredi sur un repli de 0,5% à 7361 points, sous le seuil des 7375 points, en dépit de la publication de chiffres de l'inflation plutôt rassurants aux Etats-Unis.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 4,9% en avril par rapport au même mois de 2022, son taux annuel le plus bas depuis avril 2021.



Les investisseurs ont voulu y voir la promesse d'une attitude plus conciliante de la part de la Fed et ont d'abord salué ces annonces avant que les places boursières ne finissent sur une note plus mitigée.



A Wall Street, le Dow Jones a cédé 0,1% hier soir, tandis que le Nasdaq Composite grimpait de plus de 1%.



Depuis quelques semaines, es bons résultats d'entreprises et les espoirs d'un reflux de l'inflation sont éclipsés par un climat d'incertitude qui se caractérise par une attitude attentiste de la part des investisseurs.



'C'est vrai que les chiffres de l'inflation vont dans le sens d'une pause dans les hausses de taux de la Fed', soulignent les équipes de Liberum, un courtier basé à Londres.



'Mais les marchés d'actions se sont retournés à la baisse avec la montée des inquiétudes autour d'une prochaine récession', explique le broker.



Des failles commencent en effet à apparaître au sein du secteur bancaire américain, ce qui renforce - d'après les analystes - le risque d'une récession dans la seconde partie de l'année.



Au rayon macroéconomique, les prix à la production aux Etats-Unis, qui paraîtront à 14h30, devraient confirmer la tendance à la désinflation, même si on n'est encore loin d'une situation de baisse des prix industriels.



Un certain attentisme pourrait par ailleurs prévaloir à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, dont le communiqué est attendu à 13h00.



Si l'économie britannique a échappé à la récession cet hiver, l'inflation ne cesse de surprendre à la hausse, ce qui signifie que la BoE n'est toujours pas en position de justifier l'arrêt du cycle de hausse des taux.



Une nouvelle hausse de 25 points de base est donc attendue, ce qui porterait le resserrement total depuis décembre 2021 à 4,40 points de pourcentage, soit entre 0,10% et 4,50%.



