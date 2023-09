CAC 40 : vers une petite tentative de rebond technique

La Bourse de Paris devrait ouvrir en petite hausse vendredi matin, confirmant la pause observée la veille dans un marché qui éprouve le besoin de souffler après six séances consécutives de repli.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - reprend 28,5 points 7230,5 points, laissant entrevoir un modeste rebond technique dans les premiers échanges.



Le marché parisien avait clôturé in extremis à l'équilibre hier, à 7196 points, au terme d'une journée ayant vu le CAC alterner à plusieurs reprises entre le rouge et le vert.



L'indice vedette restait sur six séances consécutives de hausse, une série sans précédent depuis 2018, en raison des inquiétudes liées à la remontée des cours du pétrole et à son impact défavorable sur l'inflation, qui pourrait conduire les banques centrales à maintenir leur approche restrictive.



Les analystes graphiques s'inquiètent toutefois de la rupture confirmée du support majeur des 7200 points, qui témoigne d'une indéniable dégradation des indicateurs techniques.



'La configuration baissière semble prendre forme avec une possible accélération sur le support de moyen terme à 7105 points', avertissent les équipes de Kiplink Finance.



La prudence devrait donc continuer de prévaloir à une semaine d'une réunion jugée cruciale de la politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi prochain.



Après la publication de plusieurs indicateurs reflétant un ralentissement de l'activité sur le Vieux Continent, les marchés financiers se disent que l'essoufflement de la croissance européenne plaide pour une 'pause' dans le cycle de resserrement monétaire.



'La BCE et la Fed ne devraient plus relever leurs taux directeurs qu'une fois au maximum, avant de les maintenir durant une période de plusieurs trimestres, en surveillant le reflux de l'inflation', estime Eric Bertrand, le directeur des gestions chez Ofi Invest Asset Management.



Un consensus est pour autant loin d'être acquis et un certain attentisme prévaut sur le marché obligataire, où le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule autour de 4,26%.



Ce mouvement de reflux est beaucoup moins évident en Europe, avec un rendement du Bund allemand qui campe à 2,61%, toujours au-dessus du seuil important des 2,60%.



Sur le front de l'énergie, les cours du pétrole sont orientés à la baisse malgré la publication hier de données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ayant montré que le recul des stocks de pétrole brut se poursuit Etats-Unis.



Les investisseurs resteront par ailleurs à l'affût de l'évolution de l'inflation, avec l'annonce ce matin des derniers chiffres des prix à la consommation en Allemagne pour le mois d'août.



Aux Etats-Unis, la journée sera uniquement marquée par la parution des stocks des grossistes, une statistique secondaire mais qui permettra d'en savoir plus sur le mouvement de déstockage qui pénalise actuellement le secteur de l'industrie.



