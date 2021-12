CAC40 : -0,5%, douché par le PPI, Wall-Street accuse le coup

La Bourse de Paris repasse assez nettement dans le rouge : le 'PPI' publié à 14H30 a refroidi les investisseurs alors que la seconde tentative 'd'habillages de bilans' du début de séance a encore échoué.

L'indice CAC 40 cède -0,5% vers 6910 points (l'Euro-Stoxx50 recule d'autant vers 4.162) alors que le Nasdaq rouvre en repli de -1,2%, le S&P500 de -0,7% à 4.636 (avec 75% de titres en repli... ce qui est inhabituel en cette période de l'année, généralement positive pour les actions).



L'inflation devient vraiment le sujet central et incontournable à 3 jours des '4 sorcière' : elle constitue la mauvaise surprise du jour puisque le 'PPI' bondit de +8,6% pour atteindre +9,6%/an.

La hausse d'un mois sur l'autre atteint +0,8% (contre +0,5% attendu), et le PPI 'core' (hors variables volatiles comme l'énergie), s'envole de +0,7% au lieu de +0,4% anticipé, soit +7,7% annualisé (contre 7,2% anticipé.



La question est maintenant de savoir quelle sera la vigueur de la riposte de la Fed, si elle se rappelle soudain que le maintien de la stabilité monétaire (lutte contre l'inflation) fait partie de son mandat.



Dans cette optique, tous les regards se tourneront à partir d'aujourd'hui vers Washington, où la Réserve fédérale américaine réunit pour deux jours son comité de politique monétaire (FOMC).



Face à la flambée de l'inflation, son président Jerome Powell a préparé les esprits à une accélération du 'tapering' au cours des mois qui viennent.



Dans l'attente, les marchés obligataires continuent de surprendre puisque les T-Bonds US effacent -1Pt de rendement à 1,4300%, au lieu de se dégrader fortement comme cela semblait logique après publication du 'PPI' de 14H30 (et le '30 ans' se tient très bien également à 1,8300%, ce qui reste historiquement très bas).



Du coté des valeurs, Air Liquide et IVECO, la marque de véhicules utilitaires de CNH Industrial, annoncent avoir signé un protocole d'accord pour développer la mobilité hydrogène en Europe, en s'appuyant sur les compétences complémentaires des deux entreprises.



Saint-Gobain va céder à Wolseley UK trois de ses quatre dernières enseignes de distribution spécialisées en plomberie, chauffage et sanitaire au Royaume-Uni: Neville Lumb, DHS et Bassetts. La finalisation de ces transactions est prévue début 2022. Saint-Gobain est par ailleurs entré en négociations exclusives avec Wolseley UK en vue de la cession d'Ideal Bathrooms.



Capgemini annonce une future collaboration avec le fournisseur indien de solutions de communication Bharti Airtel, pour apporter des solutions de niveau entreprise fondées sur la 5G au marché indien. Les deux groupes vont ainsi 'conjuguer leurs expériences en connectivité et solutionnage 5G, ainsi que leurs capacités d'intégration de systèmes, pour co-innover une gamme de cas d'utilisation adaptés à l'Inde'.



