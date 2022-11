CAC40 : 7ème semaine de hausse consécutive, +10% mensuel

La bourse de Paris gagne plus de 1% autour des 6.640 points, de telle sort que le contrat CAC 'novembre' engrange exactement +10% depuis la précédente séance des '3 sorcières' du 20 octobre dernier.

Les indices alignent leur 7ème semaine de hausse consécutive mais ce sont surtout les +21% repris par l'E-Stoxx50 (+1%) depuis le 13 octobre qui constituent une performance sans précédent connu.

Le climat général demeure favorable aux actions grâce notamment au recul des anticipations d'inflation, à la perspective d'un ralentissement des hausses de taux et à la possibilité d'un atterrissage en douceur de l'économie.



De nombreuses incertitudes demeurent cependant à l'approche de 2023 et l'hypothèse d'une récession mondiale semble de nature à favoriser un positionnement relativement défensif sur les actifs risqués.



Dans l'immédiat, le reflux des rendements des emprunts d'Etat soulage un peu la pression sur les marchés boursiers... mais ils demeurent largement supérieurs à ce qu'ils étaient fin septembre ou mi-octobre, donc il est difficile d'expliquer 20% de hausse des actions par des taux stabilisés.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans recule de 3,77%, après avoir fermement rebondi depuis le milieu de la semaine.



La hausse des rendements s'était amplifiée en réaction aux déclarations de plusieurs membres de la Fed, qui ont plaidé pour une politique toujours restrictive de la part de la banque centrale américaine.



Ce soulagement pourrait être l'occasion de réaliser quelques bonnes affaires car beaucoup de titres ont été décimés depuis le début de l'année, un autre élément à l'origine du 'rally' d'automne.



L'événement le plus attendu de la journée sera la publication, cet après-midi aux Etats-Unis, des ventes de logements anciens, qui devraient confirmer la frilosité actuelle du marché américain de l'immobilier.



Les investisseurs surveilleront également les indicateurs avancés du Conference Board, qui permettront d'en savoir plus sur les perspectives de l'économie américaine.



Les chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni apporteront quant à eux des indications pertinentes à propos de l'impact de l'inflation sur la consommation et de l'ampleur de la récession qui se prépare dans le pays.



Dans l'actualité des sociétés, la Française des Jeux (FDJ) annonce la finalisation de l'acquisition d'Aleda, spécialiste des solutions d'encaissement et de paiement en point de vente, après en avoir obtenu l'approbation sous conditions de l'Autorité de la concurrence, le 14 novembre.

Par ailleurs, FDJ a fait part hier soir d'une décision de justice favorable dans le cadre du litige qui l'oppose à Soficoma, son actionnaire à hauteur de 3%.



Le Groupe ADP (Aéroports de Paris) revendique un trafic total en hausse de 7,5 millions de passagers en octobre 2022 en comparaison annuelle, avec 27,2 millions accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés, soit 90,3% du niveau d'octobre 2019.



Sopra Steria annonce avoir signé une convention de cession d'actions en vue d'acquérir Assua, et ses filiales opérationnelles Tobania et Python Predictions, pour créer une position de premier plan dans le domaine des services du numérique en Belgique.





