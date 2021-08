CAC40 : 8 heures de stagnation, nouveau record absolu E-Stoxx

Le CAC40 (-0,06%) a stagné de 9H30 à 17H35 entre 6.810 et 6.820 (6.808 et 6.821 pour être très précis) ce qui en fait la plage de cotation de 8 heures la moins volatile de l'histoire depuis janvier 1988 (création de cet indice).

Notons que le CAC40 a manqué pour 0,17Pt l'inscription d'un nouveau record absolu (6.832,77 contre 6.832,94 vendredi).

Après son envolée de +3% la semaine passée, la Bourse de Paris a été placée sous camisole algorithmique.

L'Euro-Stoxx50 (+0,16% à 4.181) bat ses records de vendredi (clôture et intraday avec un zénith à 4.186 contre 4.183) grâce à Milan et ses +0,6%.



Wall Street évolue sur une note indécise (S&P500 stable, Dow Jones -0,2%, Nasdaq +0,2%, à 0,1% de son record absolu), ce qui était attendu.



La saison des trimestriels touche à sa fin : sur les 80% de sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs comptes à ce stade, près de 90% d'entre elles ont fait état de profits supérieurs aux attentes, selon des données compilées par Capital Economics: c'est un record absolu, et inégalé.



En cette période de creux estival, et après le bon rapport sur l'emploi américain paru vendredi, il est probable qu'il faille attendre la publication, mercredi, des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis pour voir une véritable tendance se dessiner.

Wall-Street est d'ailleurs anticipé en léger repli après ses records de vendredi.



La Réserve fédérale n'a pour l'instant communiqué aucun calendrier relatif au resserrement de sa politique monétaire, estimant que la récente augmentation des prix n'était pas de nature à engendrer de décision à court terme.



Pour son président, Jerome Powell, la poussée au niveau des prix n'est que 'transitoire' et les investisseurs espèrent voir ce diagnostic se matérialiser dans les chiffres qui paraîtront après-demain.

Le rendement des T-Bonds US se dégrade de +1,5Pt à 1,31% contre 1,2950% vendredi en clôture.

Les cryptos poursuivent leur envolée du weekend avec des gains moyens de plus de 5% (et +10% en 72H) avec le retour de 'l'appétit pour le risque' suite aux 'NFP' publié vendredi (le Bitcoin flirte avec les 46.000$).

Emploi toujours : le rapport 'JOLT' des emplois à pourvoir bat un record historique avec 10,2 propositions de jobs non satisfaites.



Du côté des valeurs françaises, Atos reste en tête du CAC40 avec +3%.

EDF annonce avoir réalisé la cession de sa participation de 49,99% dans sa coentreprise Constellation Energy Nuclear Group (CENG) à son partenaire dans la joint-venture, le groupe américain Exelon Generation. Le prix d'acquisition de la participation d'EDF dans CENG s'élève à 885 M$, et la réception des fonds par EDF a eu lieu le 6 août.



Le groupe Renault a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'approvisionnement en lithium avec Vulcan Energy. A partir de 2026, et pour une période de 5 ans qui pourra être prolongée, le Groupe Renault achètera à son partenaire entre6 000 et 17 000 tonnes par an de lithium produit en Allemagneà partir d'énergie renouvelable et d'une saumure géothermique.



Enfin,Delfingen a publié un chiffre d'affaires de 193,7 ME au titre des six premiers mois de 2021, en hausse de 130% avec une croissance de 52% en organique et l'effet positif de l'acquisition d'activités de Schlemmer, intégrées à compter du 1er janvier 2021.



