CAC40 : 8ème semaine de hausse, brusque remontée des taux UE

La bourse de Paris évolue depuis 9H ce matin dans une fourchette de 0,2% autour de son point d'équilibre (autour des 6700 points) dans des volumes dignes d'une trêve des confiseurs avec à peine 1,2MdsE échangés à 90 minutes de la clôture.

Le CAC40 boucle une 8ème semaine de hausse consécutive, avec un gain hebdomadaire de +1,2% et un écart de +18% par rapport à fin septembre, la perte annuelle étant repassée sous les 6% lorsque l'indice affichait 6.625 ce matin.

Wall Street a rouvert en légère hausse mais demeure très calme en l'absence de nombreux investisseurs qui ont fait le pont pour ce long week-end de Thanksgiving.

Wall Street fermera d'ailleurs ses portes avec trois heures d'avance sur l'horaire habituel pour permettre aux professionnels de participer eux aussi à cette journée de soldes baptisée 'Black Friday' qui lance la période clé des achats de fin d'année: 166 millions d'américains (soir 1 sur 2 et 5% de plus que l'an passé) ont déclaré vouloir profiter des soldes cette année.

Pas moins de 67% des sondés comptent se rendre dans un centre commercial ce weekend et 70% ont l'intention d'acheter un article électronique en ligne lors du 'cyber monday'.



En l'absence de nouvelles fraîches sur l'économie, le sentiment général sur les marchés reste dominé par la peur de rater le train de la hausse ('fear of missing out', FOMO) avant le déclenchement d'un éventuel 'rally' de fin d'année... ce qui serait absolument exceptionnel après +18% à Paris et +23% à Francfort.



Côté indicateurs, l'économie allemande a enregistré une croissance de 0,4% au troisième trimestre, annonce vendredi l'office fédéral de la statistique, qui revoit ainsi en légère hausse son estimation fournie il y a un mois (+0,3%): ce rebond s'explique par des achats 'en retard' et le poids des dépenses d'énergie.



Par ailleurs, la confiance des ménages français se montre quasi-stable en novembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente d'un point à 83, un niveau bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2021).



Les rendements des emprunts d'Etat de référence de la zone euro se retendent brusquement après une nette décrue la veille le Bund allemand à dix ans s'affiche à 1,9740% contre 1,84% la veille et son équivalent français bondit à 2,44%, contre 2,295% la veille.



Les marchés de taux américains resteront, eux, clos jusqu'à lundi matin.



L'euro est bien orienté revient autour de 1,0415 dollar et se dirige vers une progression hebdomadaire de près de 0,5% après avoir déjà aligné deux semaines de hausse.



Dans l'actualité des sociétés, Laurent-Perrier publie, au titre de son premier semestre 2022-23, un résultat net part du groupe en nette progression de 58,4% à 36,9 millions d'euros, soit 6,24 euros par action, ainsi qu'un taux de marge opérationnelle en amélioration de 5,5 points à 33,3%.



Capgemini annonce que son neuvième plan d'actionnariat salarié ESOP (Employee Share Ownership Plan) a rencontré un fort succès avec un taux de souscription de 128%. Il a été souscrit par plus de 50.000 salariés répartis dans les 29 pays participants.





