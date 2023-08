CAC40 : J.Powell douche les actions et les marchés de taux

Aujourd'hui à 17:16 Partager

Jerome Powell douche les espoirs de détente de taux dans un 'avenir prévisible' et les marchés s'en ressentent: le CAC40 (stable désormais) efface ses 0,7% de gain affiché à 15H30 (ouverture de Wall Street).



Wall Street fait grise mine : après une entame de séance à +0,4/+0,5%, la vapeur s'est inversée et le Dow Jones cède -0,15%, le S&P500 -0,4% et le Nasdaq -0,6%.

Mais le pullback qui se dessine depuis 1 heure n'est pas le seul 'fait du jour' : les fluctuations du CAC se déroulent sur fond de véritable effondrement des volumes en cette veille de weekend avec moins de 950MnsE échangés en 8 heures (contre 1,1 à 1,2MdE les séances précédentes).

Il devient difficile de trouver un qualificatif pour une telle désertion quand tout le volume d'une séance à Paris équivaut à 1 cinquième des échanges sur le seul titre Apple au quotidien.



L'Euro-Stoxx50 est également revenu de +0,6% à la case départ et le DAX recule de -0,1%.



A l'occasion de son (court) discours, le patron de la FED reprend l'essentiel des éléments déroulés lors des récentes conférences de presse post-FOMC.



'L'inflation a ralenti mais demeure trop élevée, le problème est loin d'être complètement résolu, il n'est pas certain que la décrue actuelle des prix soit durable.



La croissance sous-jacente actuelle reste supérieure à la moyenne historique, ce qui pourrait entretenir des ferments inflationnistes : il va donc falloir maintenir des conditions monétaires restrictives dans la durée et la FED se tient prête à relever les taux si nécessaire (autrement dit, une baisse de taux n'est pas envisageable au cours des prochaines réunions de la FED).

Le durcissement des conditions de crédit freine le secteur des 'services', les créations d'emploi ralentissent, le nombre d'heure travaillées stagne mais il y des signes de rebond de l'activité dans le marché de l'immobilier.



Wall Street semble donc considérer que la FED reste fidèle à une ligne 'faucon' qui accorde la priorité à son objectif de lutte contre l'inflation.

Ceci ferme la porte à un 'pivot' dans un avenir prévisible.



Le marché obligataire accuse le coup avec des T-Bonds qui se tendent de +4Pts à 4,272%, le '2 ans' bondit de +7Pts à 5,085% (pire niveau depuis 17 ans et 2 mois) et le '30 ans' prend +4Pts à 4,34%.

Le Dollar en profite et gagne 0,3% à 1,0780/E, le Dollar Index refranchit les 104.





Dans l'actualité des sociétés françaises, JCDecaux affiche la plus forte hausse du SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris (+3,6%), Deutsche Bank étant passé à l'achat sur le titre, estimant que le cours actuel offre une opportunité intéressante.



L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) a informé jeudi soir du transfert de Karl Toko-Ekambi au club de Saudi Pro League, Abha FC, pour un montant de 1,5 million d'euros auquel pourra s'ajouter 500.000 euros de bonus.



Nacon a présenté vendredi son nouveau jeu très attendu 'Robocop: Rogue City', dans l'espoir de doper ses ventes jusqu'aux fêtes de fin d'année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.