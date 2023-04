CAC40 : à l'équilibre, en attendant l'inflation en zone euro

La bourse de Paris évolue actuellement à l'équilibre, autour des 7530 points, les investisseurs étant dans l'attente d'indicateurs sur l'inflation qui pourraient bien confirmer la tendance au ralentissement des prix.



Ainsi, les opérateurs surveilleront avec attention, à 11h00, la publication des données définitives de l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois de mars.



Si le pic de l'inflation dans la région a probablement été atteint à l'automne dernier, le processus de désinflation s'annonce lent et la vigueur des prix alimentaires pourrait avoir un impact négatif sur la consommation.



Les places boursières se trouvent actuellement dans un contexte économique idéal, ni trop chaud, ni trop froid, qui semble de nature à convaincre les banques centrales de lever le pied dans leur cycle de resserrement monétaire.



Les marchés mondiaux restent néanmoins fragilisés par la crainte d'une récession qui devrait se matérialiser aux Etats-Unis avant la fin de l'année, une perspective peu engageante pour les actions.



En ce sens, la saison des résultats trimestriels des entreprises qui a débuté la semaine passée promet d'être rude pour des investisseurs qui aimeraient être rassurés par les prévisions des sociétés cotées.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Bolloré confirme que son conseil d'administration, réuni mardi, a approuvé le lancement d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant ses propres actions, projet annoncé le 14 mars dernier.



Worldline et Crédit Agricole annoncent la signature d'un accord de négociations exclusives non engageant en vue d'un partenariat stratégique qui permettrait de 'créer un acteur majeur des services pour les commerçants en France'.



Alstom annonce avoir été choisi par l'Eurométropole de Strasbourg et la CTS pour fournir les nouvelles rames de tramways du réseau strasbourgeois, dans un accord-cadre pour huit ans et pour un montant maximum de 250 millions d'euros.



Enfin, Veolia souhaiterait vendre la société Sade sa filiale française spécialisée dans la conception, la construction, la réhabilitation et l'entretien des réseaux et des ouvrages d'eau selon Bloomberg.



