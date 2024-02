CAC40 : à l'équilibre pendant que le secteur auto accélère

Le 07 février 2024 à 10:59 Partager

La bourse de Paris évolue à l'équilibre, autour des 7640 points, malgré la dynamique du secteur auto avec +2,6% pour Renault et Stellantis.



'Les niveaux de valorisation restent toujours très attractifs (notamment en relatif aux actions américaines)', estime Laura Corrieras, gérante de portefeuilles d'actions Indosuez Wealth Management.



L'analyste met cependant en garde contre un certain nombre d'incertitudes ayant tendance à perdurer, notamment en ce qui concerne les aspects économiques et géopolitiques.



'Compte tenu du caractère plus cyclique du marché actions européen, si les indicateurs macroéconomiques venaient à être plus faibles qu'anticipé ou le scénario Goldilocks (Boucles d'or) remis en question, la zone pourrait sous-performer les autres marchés', prévient-elle.



'Mais il est trop tôt pour acter vers ce scénario', ajoute la gérante.



Si les publications de résultats restent au centre des attentions, les investisseurs suivront aussi les indicateurs économiques du jour, avec l'espoir qu'ils confirment le scénario d'un 'atterrissage en douceur'.



Sur le front des statistiques, la production industrielle allemande a subi en décembre une baisse bien plus marquée que prévu, montrent des statistiques officielles publiées mercredi qui confortent la mauvaise passe connue actuellement par la première économie d'Europe.



La baisse de l'activité du secteur industriel allemand a atteint 1,6% par rapport à novembre, alors que les économistes tablaient sur un repli plus limité de 0,5%. A l'exception du mois d'août, où l'indicateur était resté stable, il s'agit de son sixième mois consécutif de repli.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain poursuivent leur repli de la veille alors que le calendrier sur les baisses de taux à venir demeure encore très incertain.



Le rendement des Treasuries à dix ans retombe à 4,09% et les rendements de référence de la zone euro suivent le mouvement, celui du Bund allemand à dix ans se tassant à 2,27%.



Le marché pétrolier se stabilise en attendant la publication, dans l'après-midi, des chiffres des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis. Le prix du Brent est stable autour des 78,7$ le baril.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies publie au titre de l'exercice 2023 un résultat net ajusté en baisse de 36% à 23,2 milliards de dollars, soit 9,40 dollars par action (-33%), ainsi qu'un EBITDA ajusté en recul de 30% à 50 milliards.



Par ailleurs, TotalEnergies et ses partenaires annoncent le démarrage de la production du champ d'Akpo West sur le bloc PML2 (dont le groupe français est l'opérateur avec une participation de 24%), situé à 135 kilomètres au large de la côte du Nigéria.



Amundi publie un résultat net ajusté en hausse de 3,9% à 1,22 milliard d'euros au titre de l'année 2023, traduisant des revenus nets ajustés en hausse de 2,1% à 3,2 milliards pour des charges ajustées en augmentation au même rythme, à 1,71 milliard.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.