CAC40 : attendu en hausse avant l'inflation américaine

Les futures sur le CAC40, en progression d'environ 0,4%, augurent d'une ouverture confiante à la Bourse de Paris pour ce mercredi qui devrait être dominé par la publication, en début d'après-midi, des prix à la consommation (IPC) aux Etats-Unis.



'Ces derniers devraient à nouveau baisser : l'IPC global est attendu à 3,1%, soit le plus bas depuis avril 2021, et l'IPC sous-jacent devrait ressortir à 5%, contre 5,3% au mois de mai', souligne Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Ajoutant que des membres de la Fed doivent prendre la parole cette semaine, le professionnel pense qu'ils devraient se montrer positifs quant à l'inflation et 'pourraient de plus en plus suggérer que les hausses de taux devraient être bientôt terminées'.



'Indépendamment de nos attentes d'un rapport sur l'inflation légèrement meilleur, nous nous attendons toujours à ce que la Fed augmente ses taux lors de la prochaine réunion', prévient pour sa part Tiffany Wilding, économiste chez PIMCO.



Dans l'actualité des valeurs parisiennes, Thales est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir Cobham Aerospace Communications, fournisseur de systèmes de communications avancés pour les cockpits.



Bolloré a conclu le contrat de cession de 100% de Bolloré Logistics au Groupe CMA CGM, suite à l'achèvement des procédures d'information et de consultation, ainsi qu'à l'exercice par Bolloré de la promesse d'achat reçue le 8 mai.



Euronext annonce le lancement de deux nouveaux indices SBT, l'Euronext Europe SBT 1.5° et l'Euronext Eurozone SBT 1.5°, pour 'répondre à la demande grandissante des investisseurs et des marchés pour des outils d'investissement durable'.



