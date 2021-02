CAC40 : au contact des 5790Pts, tensions sur l'obligataire

La Bourse de Paris débute la séance en légère hausse mercredi matin suite à la clôture dans le désordre des marchés d'actions américains la veille à Wall Street. L'indice CAC 40 gagne 0,2% et reste proche des 5790 points.



La Bourse de New York avait terminé la séance en ordre dispersé mardi soir, le Dow Jones ayant fini par grappiller moins de 0,1% tandis que le Nasdaq Composite reculait de 0,5%.



L'indice technologique s'est néanmoins fait quelques frayeurs hier en signant un second 'gap' baissier sous les 13.500 points pour se replier un moment en direction des 13.000 points.



Pour les analystes techniques, une cassure des 12.985 points au cours des jours qui viennent validerait une accélération baissière qui semble déjà s'être enclenchée.



Les tensions sur le compartiment obligataire demeurent en effet bien présentes et constituent toujours la principale source de préoccupation des investisseurs.



Les taux longs américains n'ont pas pu se détendre hier après la publication d'un indice de confiance du consommateur qui s'est amélioré plus fortement que prévu au mois de février, selon le Conference Board.



Par ailleurs, Jerome Powell, le président de la Fed, n'a pas complètement détendu l'atmosphère sur la question de l'inflation lors de son audition bi-annuelle devant le Sénat américain.



'Nous pensons que les investisseurs doivent se préparer à une persistance des débats concernant l'inflation, ce qui pourrait entraîner des épisodes de volatilité', prévient Mark Haefele, le directeur des investissements de la branche gestion de fortune d'UBS.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront surtout attentifs aux chiffres des ventes de logements neufs aux Etats-Unis, qui paraîtront au début de l'après-midi.



Après leur sursaut de l'été dernier, la progression des ventes de maisons neuves s'était modérée à la fin de l'année 2020, même si la tendance de fond reste toutefois clairement haussière.



Selon les chefs d'entreprise interrogés par l'Insee, le climat des affaires en France fléchit légèrement en février : à 90, l'indicateur synthétique perd un point et reste, de ce fait, nettement au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



A Paris, Accor publie un résultat net part du groupe en perte de 1,99 milliard d'euros au titre de 2020, contre un bénéfice de 464 millions l'année précédente, pour un excédent brut d'exploitation (EBE) passé de +825 à -391 millions d'une année sur l'autre.



Solvay fait part d'un bénéfice net sous-jacent en contraction de 42,5% à 618 millions d'euros et d'une marge d'EBITDA sous-jacent en baisse d'un point à 21,7% en 2020, pour un chiffre d'affaires en recul de 12,5% à 8,96 milliards (-10% en organique).



Worldline publie un résultat net part du groupe normalisé (hors éléments exceptionnels) en croissance de 20,2% à 361 millions d'euros et une marge d'EBO (excédent brut opérationnel) en amélioration de 60 points de base à 25,5%, au titre de l'année écoulée.



Le résultat net du Groupe Scor ressort à 234 millions d'euros en 2020. Les primes brutes émises atteignent 16 368 millions d'euros en 2020, en hausse de 1,8 % à taux de change constants par rapport à 2019 (+ 0,2 % à taux de change courants).



