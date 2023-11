CAC40 : au contact des 7100 pts avant l'inflation US

Le 14 novembre 2023 à 10:48 Partager

La bourse de Paris grappille 0,2% ce matin, autour des 7100 points, alors que les marchés sont dans l'attente de la publication des derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, susceptibles de nourrir les craintes d'une poursuite du resserrement de la politique monétaire américaine.



Ces données devraient confirmer le tassement graduel de l'inflation: le consensus table sur une hausse de 4,1% du CPI hors alimentation et énergie en octobre, tout comme au mois de septembre.



Des chiffres supérieurs aux attentes pourraient favoriser une nouvelle poussée des rendements des emprunts d'Etat américains et raviver les craintes sur les taux de la Réserve fédérale, alors que Jerome Powell a récemment douché les espoirs de ceux qui écartaient de nouvelles hausses de taux.



'Attention à ce qui pourrait se passer si le prochain rapport sur l'inflation aux Etats-Unis ne contenait pas que des indications de désinflation', prévient Florian Ielpo, économiste chez Lombard Odier Investment Managers.



Les chiffres de l'inflation et les craintes sur les taux américains pourraient bien reléguer au second rang les autres indicateurs prévus dans la matinée, comme les chiffres du PIB de la zone euro au troisième trimestre ou l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands.



Du côté du marché des changes, les grandes devises change se montrent hésitantes avant la parution de ces données clés pour la trajectoire des politiques monétaires.



L'euro est immobile face à au dollar, continuant de camper dans la zone de 1,07 face au billet vert.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Airbus fait part d'une commande de 10 appareils A350-900 d'une capacité de 340 sièges chacun de la part d'Egyptair, pour répondre à la demande croissante du transport aérien.



Technip Energies annonce la création de Reju, une entreprise innovante qui concevra des solutions nouvelles pour la régénération des fibres plastiques contenues en grande quantité dans les textiles qui ne sont pas recyclés et qui terminent en déchets.



Arkema a annoncé hier soir avoir placé avec succès une émission obligataire de 700 millions d'euros à échéance 6,5 ans portant un coupon annuel de 4,25% afin, entre autres, d'étendre la maturité de sa dette.



Ipsen et Genfit annoncent les résultats complets de l'étude pivot de phase III ELATIVE qui seront présentés oralement au congrès de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) et publiés dans le New England Journal of Medicine.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.