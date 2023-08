CAC40 : au contact des 7300 pts avant Jackson Hole

La bourse de Paris gagne 0,8% ce matin, autour des 7300 pts, notamment tirée par AirLiquide (+1,8%) et STMicro (+1,7%) et soutenue par les résultats trimestriels meilleurs que prévu de Nvidia, avant que l'attention des investisseurs se tourne vers le sommet de Jackson Hole.



Alors que les marchés s'inquiétaient d'un éventuel ralentissement de l'économie mondiale, les résultats du concepteur de processeurs ont dans l'immédiat apaisé les inquiétudes des investisseurs quant à la croissance.



L'action du groupe californien bondit de plus de 6% en cotations avant-Bourse, au lendemain de la publication de résultats record, portée également par l'annonce d'un gigantesque plan de rachat d'actions de 25 milliards de dollars.



Les performances du spécialiste de l'IA, dont l'action a déjà grimpé de 225% cette année, devraient ainsi conforter son statut de géant de la tech avec une capitalisation boursière qui dépasse désormais 1.000 milliards de dollars et accessoirement redonner un coup de fouet aux valeurs technologiques.



'Avec une Fed qui s'apprête à renoncer à ses hausses de taux (et peut-être à les baisser en 2024), l'environnement devient plus favorable à la prise de risques sur la seconde partie de l'année', estime ainsi Dan Ives, analyste chez Wedbush.



Pour ce spécialiste des marchés, le 'rally' du secteur technologique n'en est qu'à sa mi-parcours puisqu'il anticipe encore 12 à 18 mois de trajectoire haussière, essentiellement grâce aux valeurs liées à l'IA.



Autre élément positif aux yeux des investisseurs, le net reflux des rendements obligataires, qui voit notamment les Treasuries à dix ans afficher un rendement de 4,19%, contre encore 4,35% en début de semaine.



Le marché obligataire attend désormais le discours de Jerome Powell à Jackson Hole vendredi dans l'espoir d'y trouver de nouveaux indices sur la possibilité d'une politique monétaire moins restrictive.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Engie annonce avoir signé un accord ferme pour l'acquisition de 100% de Broad Reach Power, société basée à Houston (Texas) et spécialisée dans les activités de stockage par batterie, auprès des fonds d'investissement EnCap et Apollo.



TechnipFMC a annoncé jeudi avoir remporté un contrat 'significatif' auprès de TotalEnergies dans le cadre du développement du champ pétrolier de Girassol en Angola.



