CAC40 : au seuil des 8200 pts dans des volumes restreints

Le 20 mai 2024 à 17:59 Partager

La bourse de Paris conclut cette première séance de la semaine sur un gain modeste de 0,35%, à 8195 points, alors que l'indice est tiré par Teleperformance (+3%), Société Générale (+2,3%) ou encore Safran (+1,9%).



En ce jour de Pentecôte, les volumes étaient logiquement extrêmement réduitsavec tout juste 1,8 milliard d'euros échangés depuis l'ouverture.



La performance du CAC40 depuis 1 mois (+1,8%) contraste avec celle du Nasdaq (+10% sur la même période), l'indice parisien étant confronté de manière répétée à la résistance majeure des 8250 pts.



Wall Street semble bien parti pour aligner une sixième semaine consécutive de progression, à conditions que les résultats de Nvidia (+2,7% à 949$ dès l'ouverture)- qui paraîtront mercredi soir - soient à la hauteur des attentes des investisseurs car ils permettront de déterminer la capacité du secteur technologique à continuer de tirer à la hausse les marchés.



Les analystes s'attendent à des performances meilleures que prévu de la part du fabricant de processeurs californien et à un relèvement de ses objectifs annuels, comme le groupe en a l'habitude.



Au-delà de ses prévisions, les professionnels veulent également que le groupe prouve sa capacité à préserver son 'leadership' incontesté sur le segment de l'IA, peut-être avec l'annonce de nouveaux projets.



De bonnes nouvelles viendraient indéniablement confirmer la direction favorable des valeurs de la 'tech', en particulier celles qui se positionnent sur l'intelligence artificielle.



Alors que le titre Nvidia affiche un gain de plus de 88% depuis le début de l'année, certains investisseurs commencent à s'interroger sur son potentiel de progression restant... mais nombreux sont ceux qui voient le titre finir au-dessus des 1.000$ en fin de semaine.



Sur le compartiment obligataire, les marchés entament la semaine sur une note de lourdeur avec +2,5Pts sur les T-Bonds à 4,4450%, nos OAT et les Bunds affichent +2Pt et +2,5Pts à 3,0290% et 2,5380% respectivement.



L'or s'approche de ses records à 2.420$ alors que le $ reste stable à 1,0870$/E.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Danone a annoncé vendredi soir avoir réalisé la cession de ses activités EDP (produits laitiers et végétaux) en Russie à Vamin R LLC, faisant suite à l'obtention des autorisations réglementaires russes requises, comme annoncé le 22 mars dernier.



Eiffage a indiqué vendredi soir que plus de 57.000 salariés ont souscrit, par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2024, à son augmentation de capital réservée aux salariés annoncée le 28 février dernier.



Alstom a fait part de la mise en service commercial, samedi dernier, des quatre premières rames du projet de Nantes Métropole sur la ligne de tramway T1, dans le cadre du remplacement progressif des 46 tramways TFS qui circulent à Nantes depuis 1984.



Airbus a annoncé lundi que la compagnie aérienne publique Saudia lui avait passé une commande de 105 appareils de la famille A320neo, un accord estimé autour de 11,6 milliards de dollars aux prix catalogue.



Enfin, Thales a annoncé avoir décroché, en collaboration avec Nokia, un contrat visant à fournir un nouveau système de communications au métro de Londres.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.