CAC40 : bascule dans le rouge en toute fin de séance

Le 13 décembre 2023

La bourse de Paris est passée dans le rouge lors des dernières minutes de cotation, achevant finalement la séance sur un recul limité de 0,16%, à 7531 points, pénalisée par le lourd repli de Carrefour (-5,3%, en raison de son exposition en Argentine qui plonge dans l'austérité), sans oublier Alstom (-3,4%) et Orange (-3,2%).



Au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Fed doit publier ce soir son communiqué avant la traditionnelle conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Pour la troisième réunion d'affilée, l'institut de Washington devrait laisser ses taux inchangés, une posture justifiée par le ralentissement continu de l'inflation, confirmé hier par les derniers chiffres des prix à la consommation.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance des chiffres de la production industrielle CVS, en replu de -0,7% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE (soit -6,6% en annualisé), selon Eurostat, après des reculs de respectivement 1% et 0,8% en septembre.



Dans la zone euro, la production de biens d'investissement a diminué de 1,4%, celles de biens intermédiaires et de biens de consommation durables de 0,6%, alors que celle de biens de consommation durables a augmenté de 0,2% et celle de l'énergie de 1,1%.



Le rendement des emprunts d'Etat américain à 10 ans recule de -4,5Pts vers 4,162% dans la foulée des chiffres de l'inflation sans surprise publiés hier aux Etats-Unis, tandis que son équivalent allemand se détend plus franchement (-6Pts vers 2,171%), de même que nos OAT (-6,5Pts à 2,713%) après le net repli de la production industrielle en zone Euro.



Sur le marché des changes, l'euro est stable face au billet vert, autour de 1,079$/euro.



Sur le front du pétrole, le baril de Brent rebondit à 74,2$ (+1,3%), alors que l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) dévoile une baisse des stocks de 4,2 millions de barils. L'OPEC estime de son côté que la demande augmentera de 2 millions de baril/jour en 2024, ce qui constituera un nouveau record absolu.



Danske Bank affiche un diagnostic radicalement opposé : 'le marché va rester bien approvisionné alors que la demande est en chute libre'.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Bouygues Construction annonce avoir signé un contrat pour la réalisation du nouvel hôpital Trousseau, situé au coeur de la métropole de Tours, un projet visant à restructurer l'offre de soins et à améliorer la prise en charge des patients.



Lagardère annonce que son conseil d'administration a décidé à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations, des rémunérations et de la RSE, de coopter Yannick Bolloré en qualité d'administrateur, en remplacement de René Ricol.



Eutelsat Group fait part d'un accord de distribution exclusif entre sa branche Eutelsat OneWeb et l'opérateur télécoms libyen RLTT, en vue du déploiement de services de connectivité à haut débit et à faible latence sur l'ensemble du territoire libyen.



Renault Group indique avoir cédé à Nissan 211 millions d'actions Nissan, représentant 5% du capital du groupe japonais, une opération générant un flux de trésorerie de 764 millions d'euros pour le constructeur français.





