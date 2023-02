CAC40 : belle entame de semaine à 24H du CPI US de janvier

La bourse de Paris débute la semaine sur un gain de plus de 0,8%, se hissant vers 7.190, notamment tirée par Worldline et L'Oréal (+2,5%).

Les volume restent cependant ténus (à peine 1MdsE échangé en 6 heures), personne ne prenant de grandes initiatives à 24H de la publication du CPI (inflation) de janvier aux US.



Une hausse modérée des prix confirmerait l'avènement d'un scénario 'Goldylocks' aux Etats Unis car la menace d'une récession hivernale semble aujourd'hui écartée, grâce à la baisse des prix de l'énergie et à la perspective d'une réouverture de l'économie chinoise.



Si les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur l'évaluation des risques d'une rechute de l'économie mondiale, le scénario du pire n'est plus leur hypothèse privilégiée.



Jan Hatzius, l'économiste vedette de Goldman Sachs, n'attribue ainsi que 35% de probabilité à une récession aux Etats-Unis cette année (contre plus de 60% il y a 6 mois).



Le dernier rapport sur l'emploi américain a en effet renforcé la perspective d'un 'atterrissage en douceur' de l'économie, un scénario qui se caractériserait par un mouvement de désinflation, un chômage au plus bas et l'absence de récession.



'Il semble que 2023 pourrait être une année de croissance molle, mais pas de récession', estime ainsi Steven Bell, économiste en chef de Columbia Threadneedle Investments pour la région EMEA.



Ce tableau rassurant comporte néanmoins une zone d'ombre: si l'économie mondiale résiste, cela pourrait pousser les grandes banques centrales à poursuivre leur resserrement monétaire, voire à l'accélérer.



Dans ces conditions, les investisseurs étudieront avec attention les statistiques attendues cette semaine en Europe avec une nouvelle estimation du PIB de la zone euro au quatrième trimestre.



La Commission européenne présentera par ailleurs ses prévisions économiques pour l'hiver, qui actualiseront ses projections en matière de PIB et d'inflation.

Sur le front obligataire, les scores semblent figées au niveau de vendredi dans l'Eurozone, les T-Bonds US se détendent de -1Pt symbolique à 3,732%.



La parité Euro/Dollar semble également s'être figée à 1,0680... en revanche, le Yen chute de -1 à -1,1% contre toutes devises : c'est le 'fait du jour' sur le FOREX.



Dans l'actualité des sociétés, Orpea (-10% après +38% vers 9H15) annonce pour l'exercice 2022 une progression de 8,9% de son chiffre d'affaires, dont +5,5% en organique, conduisant à un total de 4,68 milliards d'euros, en ligne avec celui présenté le 15 novembre dernier dans le cadre de son plan de refondation.



Renault Group et Nissan annoncent renouveler leur engagement en Inde, en augmentant la production et les activités de R&D, en électrifiant leurs gammes de produits, et en passant à une fabrication industrielle neutre en carbone.



Enfin, Sanofi annonce que le Dr John Reed, responsable monde recherche et développement (R&D), quittera l'entreprise pour poursuivre une opportunité à l'extérieur de Sanofi. Le groupe ajoute avoir entamé le processus de recherche interne et externe pour la succession de John Reed, précisant que le Dr Dietmar Berger a accepté d'assurer l'intérim de la direction de l'organisation R&D.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.