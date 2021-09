CAC40 : belle séance, réintégration du canal haussier m-terme

La Bourse de Paris finit en nette hausse, avec une avance de +1,3%, vers 6.637 points, à la faveur d'une hausse des indices US enfin conforme aux attentes (ils accroissent même leur avance), avec un étagement compris entre +1% pour le Nasdaq, +1,1% pour le S&P500 et +1,2% pour le Dow Jones.

L'euro-Stoxx50 est également en forme avec près de +1,2% vers 4.145, il avait réintégré dès hier son canal ascendant moyen terme.



La confiance et la sérénité semblent de retour à quelques heures des très attendues annonces de la Réserve fédérale américaine.

Même si la Fed avait évoqué un possible 'tapering' avant la fin de l'année, le marché s'attend au maintien de la politique monétaire accommodante de la banque centrale, au regard de la situation sanitaire toujours préoccupante.



Côté chiffres, les ventes de logements anciens ont baissé de 2% aux Etats-Unis au mois d'août, selon la NAR (Fédération nationale des agents immobiliers) mais ressortent toutefois un peu supérieures aux attentes.



La NAR précise que le stock de maisons invendues s'est tassé de 1,5% à 1,29 million, soit 2,6 mois de stocks à ce rythme d'écoulement, et que le prix médian du logement ancien vendu a progressé de 14,9% en comparaison annuelle, à 356.700 dollars (des prix records qui deviennent inaccessibles à une majorité de ménages américains).

L'autre chiffre du jour concernait les stocks américains de pétrole brut publiées l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Les stocks de brut ont reculé de 3,5 millions de barils pour revenir à 414 millions.

Les stocks d'essence ont quant à eux progressé symétriquement de 3,5 millions de barils, tandis que les réserves de produits distillés, qui incluent le fioul domestique, ont reculé de 2,6 millions.

Le taux d'utilisation des capacités des raffineries est lui ressorti à 87,5%.

Le WTI (brut léger américain) gagne 1,7% à 71,7$, le Brent +1,6% à 75,7$.



Le stress concernant la situation financière du promoteur chinois Evergrande (soupçonné d'une potentielle faillite imminente) retombe : le groupe a fait état du remboursement ce jeudi d'intérêts sur certaines de ses émissions obligataires, sans toutefois spécifier le montant ou le calendrier de ses paiements.



'Nous pensons que le gouvernement chinois sera forcé d'intervenir, faute de quoi une sévère crise financière pourrait se produire, avec des effets dévastateurs sur l'économie chinoise et la population', prévient Danske Bank.



Ainsi, 'les évènements récents en Chine pourraient donner envie à certains membres de la Fed d'essayer de gagner un peu de temps avant toute décision', estime François Rimeu, stratégiste à La Française AM.



Chez Kiplink, on estime pourtant que 'après réflexion, les investisseurs jugent que les retombées pour les bourses mondiales des déboires du promoteur immobilier chinois devraient être limitées.

Par ailleurs, les nouvellesprévisions de l'OCDE ont rassuréles intervenants, l'objectif de croissance de la France étant rehaussé de +5,8% à +6,3% (s'alignant sur les prévisions du gouvernement).



Sur le front des taux, séance ultra-calme en Europe (OAT parfaitement inchangée à 0,01%), légère détente des T-Bonds US de -1Pt de base vers 1,315%.



Du côté des valeurs françaises, Valneva domine largement le SBF-120 avec +9,6%, Renault (+3,6%) a été devancé in extremis par Sté Générale avec +3,7% (malgré des taux inchangés).



iliad annonce la signature d'un accord en vue du rachat par sa filiale Play, auprès de Liberty Global, de 100% du câblo-opérateur polonais UPC Poland pour une valeur d'entreprise de sept milliards de zlotys, soit 1,53 milliard d'euros.



Technip Energies (+5%) indique avoir signé avec National Petroleum Construction Company (NPCC), un protocole d'accord pour accélérer la transition énergétique aux Émirats Arabes Unis et dans d'autres pays de la zone Moyen-Orient Afrique du Nord.



A l'occasion de sa journée investisseurs, Legrand a confirmé ses objectifs à moyen-terme annoncés le 11 février dernier, dont une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires, hors effets de change, comprise entre +5% et +10%.



Enfin, Solutions 30 annonce avoir été choisi comme l'un des principaux partenaires de Fiberklaar pour concevoir, construire et entretenir un réseau FTTH ouvert et accessible à tous les opérateurs en Flandre, à travers un accord-cadre de trois ans renouvelable.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.