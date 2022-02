CAC40 : biais nettement positif avant l'ouverture

Au vu de futures sur le CAC40 en hausse de l'ordre de 0,8% vers 7060 points, la Bourse de Paris devrait prendre ce vendredi matin le contrepied d'une clôture en forte baisse à Wall Street, avec notamment la plus forte chute du Nasdaq-100 (-4,2%) depuis septembre dernier.



'Des résultats trimestriels décevants de groupes liés à la technologie ont plombé la demande pour les actions associées à la croissance', explique Wells Fargo, qui pointe en particulier un plongeon de 26,4% de Meta (ex Facebook) sur de piètres perspectives.



En début d'après-midi, les opérateurs braqueront leurs regards vers le rapport sur l'emploi américain pour janvier. A titre indicatif, Jefferies anticipe une destruction de 200.000 emplois non agricoles aux Etats-Unis, avec un maintien du taux de chômage à 3,9%.



En attendant ce rendez-vous phare de la séance, doivent être publiées dans la matinée la production industrielle française, les commandes industrielles allemandes, puis les ventes de détail dans la zone euro, au titre du mois de décembre.



Dans l'actualité des valeurs, Sanofi publie un BNPA des activités de 6,56 euros pour l'année écoulée, en hausse de 15,5% à taux de changes constants, et un free cash-flow de 8,1 milliards d'euros, en doublement sur trois ans et supérieur à l'objectif de 2022.



Vinci affiche de son côté, au titre de 2021, un résultat net part du groupe plus que doublé (+109%) à 2,6 milliards d'euros (4,51 euros par action) et un résultat opérationnel sur activité (ROPA) de 4,7 milliards, contre 2,9 milliards en 2020.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.