CAC40 : biais positif avant le début de la semaine

Après avoir terminé en hausse de plus de 0,4% à près de 7415 points la séance de vendredi, le CAC40 pourrait commencer sur un gain de l'ordre de 0,3%, une semaine qui s'annonce riche en statistiques des deux côtés de l'Atlantique.



De nombreuses données sont en effet attendues cette semaine en Europe, telles que la production industrielle, une nouvelle estimation du PIB et l'inflation dans la zone euro, l'indice ZEW en Allemagne ou encore le taux de chômage en France.



'Rien n'indique encore que la remarquable amélioration du marché du travail français s'inverse. Mais nous soupçonnons que ce sera le cas plus tard cette année lorsque le resserrement de la politique monétaire entrera en vigueur', prévient Capital Economics.



Aux Etats-Unis aussi le calendrier de la semaine s'annonce riche, avec par exemple l'indice Empire State cet après-midi, puis la production industrielle, les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board pour avril, dans les jours à venir.



Dans l'actualité des valeurs, AXA affiche au titre du premier trimestre 2023, des revenus en hausse de 1% en comparable, à 31,8 milliards d'euros, dont des primes en croissance en assurance dommages des entreprises et des particuliers, ainsi qu'en prévoyance.



Worldline annonce le lancement de son nouveau plan d'actionnariat salarié réservé aux adhérents du plan d'épargne du groupe 'Boost 2023', dont la période de souscription est prévue du 15 mai au 2 juin, et le règlement-livraison, le 19 juillet.



