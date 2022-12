CAC40 : biais positif pour la trêve des confiseurs

La Bourse de Paris devrait ouvrir en nette hausse au vu de futures sur le CAC40 en progression de l'ordre de 0,6% vers 6545 points, dans des volumes probablement ténus avec l'absence de certains investisseurs en cette semaine de trêve des confiseurs.La confiance pourrait être encouragée par la clôture positive vendredi à Wall Street (+0,5% sur le Dow Jones, +0,2% sur le Nasdaq), les opérateurs semblant avoir plutôt apprécié le tableau global dressé par la série de statistiques américaines de la séance.En effet, des données d'activité mitigées ont plaidé pour une attitude moins restrictive de la Fed : si les ventes de logements neufs ont augmenté de 5,8% en novembre, les commandes de biens durables se sont contractées de 2,1% sur la même période.'Nous doutons que la hausse des ventes de logements neufs marque le début d'une reprise et nous nous attendons toujours à ce que 2023 soit une année faible pour les ventes', estimait d'ailleurs Capital Economics après cette publication.L'espoir d'une politique monétaire moins dure dans les mois à venir a aussi été nourri par un indice des prix 'core PCE' (hors alimentation et énergie), très suivi par la Réserve fédérale, qui n'a augmenté que de 4,7% en novembre, contre 5,5% le mois précédent.Sur le front des valeurs à Paris, Ipsen a indiqué vendredi soir avoir reçu de la FDA une lettre de réponse complète sur sa demande d'approbation du palovarotène, traitement expérimental contre la fibrodysplasie ossifiante progressive.Bic a annoncé la finalisation de son programme de rachat d'actions à composante ESG, annoncé et débuté en janvier 2022, programme réalisé par BNP Paribas Exane sur la base de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 19 mai 2021.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.