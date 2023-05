CAC40 : bloqué vers 7.240, ça se passe très mal sur Gilts UK

Aujourd'hui à 17:08 Partager

90 minutes après la réouverture de Wall Street, les scores restent figés à Paris et à travers l'Europe.

Le CAC40 s'effrite ce jeudi de -0,2% à -0,3%, à contrecourant de l'Euro-stoxx50 qui gagne -lui- +0,2%.

A noter la contreperformance de Londres qui décroche de -0,6% (sur fond de forte tension des taux UK) alors que Wall Street réalise une bonne entame de séance... mais le doit presque exclusivement aux +26% de Nvidia (385$) qui dope le Nasdaq (+1,3%), plus modérément le S&P500 (+0,6%) tandis que le Dow Jones s'effrite de -0,2% (comme le CAC).

Cette séance a été ponctué aux Etats Unis par la 1ère révision du PIB réel , lequel est revu de 0,2Pt à la hausse, à 1,3% au premier trimestre 2023, selon le Département du Commerce (qui avait annoncé un taux de 1,1% en toute première estimation il y a un mois).

Déception du côté des promesses de ventes de logements neufs : elles sont tout juste stables en avril aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées à +0,5% (après-5,2% en mars).



Sans Nvidia (le titre se paye 30 fois son chiffre d'affaires, mais les analystes revoient à la hausse de 60 à 80% leurs objectifs de cours), les investisseurs risqueraient de s'inquiéter que la FED laisse sur la table la possibilité de 2 hausses de taux cet été (après une pause en jui). En ce qui concerne le relèvement du plafond de la dette US, Deutsche Bank note que 'les dernières nouvelles n'avaient rien de particulièrement prometteur, le président de la Chambre McCarthy ayant déclaré aux journalistes qu'il y avait un certain nombre de sujets où les négociateurs étaient encore éloignés'.



La banque allemande souligne aussi qu'après la clôture des marchés américains, l'agence de notation de crédit Fitch a placé la note des États-Unis sous surveillance négative, même si son scénario de base demeure qu'un accord serait conclu.



'Nous restons constructifs sur un accord conclu à temps pour éviter un défaut sur la dette américaine, même si nous nous attendons à ce que le feuilleton se poursuive à très court terme', jugeait aussi Libby Cantrill, responsable des politiques publiques chez PIMCO.



Outre l'indice du climat des affaires en France, qui a été publié avant l'ouverture, on a pris connaissance également des nouvelles estimations des PIB de premier trimestre de l'Allemagne.

Il a diminué de 0,3% au premier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre 2022, selon les nouvelles données en volume et CVS-CJO de Destatis, alors qu'une stabilité avait été annoncée initialement.



Le climat des affaires en France s'assombrit en mai, pour le troisième mois consécutif, au vu de l'indicateur de l'Insee qui perd deux points et retrouve, à 100, sa moyenne de longue période. Il s'agit de son niveau le plus bas depuis avril 2021.



Sur le marché obligataire, les T-Bonds US se dégradent de 6Pts après le PIB et le rendement du '10 ans' remonte de 3,715% à 3,776%.

La lourdeur est un peu moins prononcée en Europe ou les Bunds et OAT affichent +3,3Pts de base à 2,485% et 3,035% respectivement.

La situation demeure critique sur le marché de taux britannique avec des Gilts qui voient leur rendement s'envoler de +20Pts vers 4,41 (pour mémoire, les BTP italiens sont inchangés à 4,3200%) et rééditer leurs pires niveaux de la crise de fin septembre qui a causé l'intervention en catastrophe de la BoE et la démission de Liz Truss.



Dans l'actualité des valeurs, le groupe de services à l'environnement Derichebourg (-8%) publie un résultat net en retrait de 39,1% au titre de son premier semestre 2022-23, pour un chiffre d'affaires qui s'est contracté de 12,7%.



De son côté, Pierre & Vacances affiche un EBITDA ajusté semestriel en amélioration de 28% en comparaison annuelle, lui permettant de confirmer le relèvement de ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022-23, annoncé en avril.



Eurazeo, accompagné de Trocadero Capital Partners et de Bpifrance, annonce un récent investissement dans Eowin, pour poursuivre et accélérer le développement de cette société de services de gestion documentaire dans l'industrie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.