CAC40 : bourse atone, les investisseurs sont absents

La bourse de Paris cède 0,1% ce matin, autour des 7560 points, alors que le marché est littéralement déserté par les investisseurs avec moins de 200 ME échangés au cours de la 1ère heure de cotation.



Le manque d'activité caractéristique de cette période de trêve des confiseurs ne remet pas en cause la qualité du cru boursier 2023, puisque le CAC s'achemine vers une hausse de l'ordre de 17% cette année.



Le marché parisien marque une pause depuis plusieurs jours, dans des volumes sans relief, après avoir enchaîné une série de records il y a 15 jours dans le sillage du changement de stratégie amorcé par la Fed.



Le CAC avait réussi à dépasser la résistance des 7600 points avant de s'en éloigner au cours des deux dernières semaines, dans un marché anémique de fin d'année.



Contrairement aux Etats-Unis, où l'envolée des 'Sept Magnifiques' - ces valeurs comme Apple ou Microsoft liées à l'IA ont dopé la tendance, le mouvement haussier de 2023 a profité à la quasi-totalité des secteurs européens.



Avec un gain de 30% cette année, le secteur européen des technologies reste néanmoins le grand gagnant de l'exercice 2023, devant l'industrie (+29%) et l'agro-alimentaire (+26%).



Cet optimisme a toutefois été tempéré par les préoccupations liées au ralentissement apparent de la croissance, qui a conduit ces dernières semaines de nombreux analystes à adopter une approche plus prudente pour 2024.



Dans un contexte marqué par l'absence d'une bonne partie des investisseurs, la seule nouvelle macroéconomique du jour arrivera à 14h30 avec la publication, aux Etats-Unis, des inscriptions aux allocations chômage.



Malgré la bonne forme des marchés d'actions, les rendements des emprunts d'Etat restent orientés à la baisse, poursuivant sur leur tendance à l'oeuvre depuis fin octobre, nourrie par l'optimisme sur l'évolution des politiques monétaires.



Le rendement du Bund allemand à dix ans revient vers 1,91% tandis que son équivalent américain évolue autour des 3,82%.



Sur le marché des changes, l'euro gagne encore du terrain face au dollar (à 1,113$/E) et semble bien parti pour tester son zénith estival des 1,1250 du 14 juillet dernier.



A noter que l'or - reflet inversé du billet vert - progresse de 0,9% pour atteindre de nouveaux plus hauts historiques, autour de 2075 $ l'once.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Safe indique que sa direction a engagé dès le 18 décembre un audit complet du groupe visant à préparer un projet de plan de redressement, avec le concours de l'administrateur judiciaire, en vue de sa présentation auprès du Tribunal de Commerce de Pontoise.



Les Constructeurs du Bois annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS, d'un montant d'un million d'euros, à un prix unitaire de 3,50 euros et se traduisant donc par la création de 285.714 actions nouvelles.



