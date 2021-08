CAC40 : confirme ses gains malgré le repli des indices US

La Bourse de Paris termine la séance après la publication de plusieurs indicateurs-clé concernant l'activité dans le secteur des services et de l'emploi US. L'indice CAC 40 affiche un gain à la clôture des marchés de 0,33% à 6746,23 points.



Les marchés américains sont en baisse, les investisseurs semblant décidés à prendre quelques bénéfices après une statistique décevante liée à l'emploi. Les grands indices new-yorkais perdent entre 0,1% et 0,8%.



Les créations d'emplois dans le secteur privé américain ont été nettement moins importantes que prévu en juillet, à en croire l'enquête mensuelle ADP. Quelque 330.000 postes ont été créés, alors que les économistes en attendaient presque le double, c'est-à-dire 650.000.



Toute une série d'indices PMI pour le secteur tertiaire ont également été publiés dans la matinée en Europe et les investisseurs espéraient y voir des signes montrant que l'activité se maintient à des niveaux élevés.



Bien qu'en léger repli à 60,2 en juillet, par rapport à son estimation flash (60,6), l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro a surpassé le pic de 15 ans de juin (59,5) et signale la plus longue phase d'expansion depuis le début de la pandémie.



En repli de 57,4 en juin à 56,6 en juillet, l'indice composite de l'activité globale met en évidence un ralentissement de la hausse de l'activité dans le secteur privé français, mais à un rythme toujours marqué au regard de ceux enregistrés depuis trois ans et demi.



Depuis quelques semaines, les intervenants de marché surveillent de près les chiffres économiques afin d'évaluer les conséquences de la prolifération rapide du variant Delta.



L'activité dans le secteur des services s'est accélérée en juillet aux Etats-Unis, contrairement aux attentes, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée mercredi.



L'indice ISM des services est ressorti à 64,1 le mois dernier, un nouveau plus haut historique, contre 60,1 en juin. Les économistes attendaient un indicateur inchangé ou presque, témoignant d'une stabilisation de la croissance.



Jusqu'ici, les marchés boursiers ont réussi à surmonter leurs inquiétudes vis-à-vis de l'impact de la propagation du variant Delta grâce à une solide saison des résultats et de robustes chiffres économiques.



Mais des indicateurs reflétant une croissance vigoureuse de l'économie pourraient aussi finir par calmer l'appétit pour le risque, par crainte que la Réserve fédérale se décide à resserrer sa politique monétaire accommodante.



Si le gros de la saison des résultats est désormais passé, plusieurs poids-lourds de la cote ont dévoilé leurs comptes ce matin en Europe, dont quelques poids-lourds allemands comme Commerzbank, Hugo Boss ou Siemens Energy.



Aux Etats-Unis, ce sont GM, KraftHeinz et CVS Health qui se sont pliés à l'exercice avant l'ouverture des marchés américains.



A Paris, Thales annonce l'ouverture de négociations exclusives en vue de la cession, à Hitachi Rail, de son activité mondiale de systèmes de transport terrestre (GTS), pour une valeur d'entreprise de 1,66 milliard d'euros.



BPCE enregistre une croissance de 22,0% de son produit net bancaire au 2ème trimestre 2021 à 6 334 millions d'euros. La croissance est de 16,0% au 1er semestre 2021 à 12 465 millions d'euros. Le résultat net publié part du groupe au 2ème trimestre 2021 s'élève à 1 308 millions d'euros (contre 131 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Au 1er semestre 2021, il ressort à 1 856 millions d'euros.



Le titre Legrand subit une dégradation des analystes de Berenberg, désormais à 'conserver' sur la valeur, contre 'achat' auparavant. ' S'il est vrai que l'activité peut sembler en pleine forme, nous ne prévoyons qu'un potentiel haussier limité en ce qui concerne les prévisions et le cours de Bourse à un horizon de 12 mois', justifie l'intermédiaire.



Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Danone avec un objectif de cours abaissé de 70 à 69 euros, dans le sillage d'estimations de BPA ajustées de +0,6% pour 2021, -2,4% pour 2022 et -2,8% pour 2023.



