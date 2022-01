CAC40 : dans le vert, les valeurs du luxe en soutien

Après avoir lâché près de 1% hier, la bourse de Paris gagne 0,5% ce matin, autour des 7170 points, tirée par les valeurs du luxe comme Hermès, LVMH ou Kering qui gagnent entre 3 et 4% chacune.



Les marchés restent toutefois préoccupés par la hausse des taux sur le marché obligataire, le taux du rendement à dix ans américain culminant désormais à 1,88%, dépassant ainsi le niveau pré-pandémie.



L'ampleur de ce phénomène fait craindre l'émergence d'un mouvement baissier durable au niveau des marchés d'actions, sur fond de resserrement de la politique monétaire de la Fed.



En effet, les actions sont des produits plus risqués que les obligations et, à ce titre, doivent théoriquement offrir un rendement plus important que les obligations. La hausse des taux d'intérêt entraîne donc un meilleur rendement des obligations ce qui pourrait conduire certains investisseurs à se détourner du marché des actions.



Les marchés financiers devront quoi qu'il en soit vivre avec des taux d'intérêt plus élevés', préviennent ce matin les stratèges d'Oddo BHF.



En début d'après-midi, les investisseurs surveilleront avec attention les derniers chiffres de l'immobilier américains.



La séance s'annonce par ailleurs riche en publications de résultats, avec notamment les comptes trimestriels de Bank of America, Morgan Stanley ou Procter & Gamble attendus avant l'ouverture de la Bourse de New York.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Airbus prévoit de recruter autour de 6000 personnes au niveau du groupe sur les six premiers mois de l'année, d'après des chiffres dévoilés ce mercredi par le constructeur aéronautique européen.



Kerlink, spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), dévoile un carnet de commandes record pour l'exercice en cours, s'établissant à 17,8 millions d'euros au 1er janvier 2022, contre 6,2 millions un an plus tôt.



TechnipFMC et Magnora annoncent que leur partenariat Magnora Offshore Wind AS, combinant leurs expertises respectives, s'est vu offrir la possibilité de conclure un accord d'option pour la zone N3 située dans la partie nord-ouest de l'Écosse.



Enfin, Sanofi fait part de résultats positifs pour un deuxième essai de phase III évaluant Dupixent (dupilumab) chez des adultes présentant un prurigo nodulaire non contrôlé, une maladie chronique de la peau portant une signature inflammatoire de type 2.



