CAC40 : début de séance du bon pied en vue

Les futures sur le CAC40 préfigurent un début de séance sur un rebond de l'ordre de 0,9% vers 6520 points ce vendredi, au lendemain d'un recul de près de 0,6% de l'indice-phare parisien dans un contexte général défavorable.



'Les investisseurs sont restés prudents concernant les propos de la Fed et l'impact de la réduction de son bilan sur la croissance économique', note Liberum, qui pointe aussi le recul des valeurs de l'énergie avec un baril de pétrole Brent repassé sous les 100 dollars.



'Le CAC a sous-performé le STOXX 600 pour la septième session consécutive, en raison de la nervosité croissante de l'élection présidentielle. Les sondages entre le président Macron et sa plus proche rivale, Marine Le Pen, se sont resserrés', note par ailleurs Deutsche Bank.



La banque allemande met aussi en avant la dernière salve de sanctions occidentales à l'égard de la Russie, avec en particulier l'interdiction de l'importation de pétrole par les Etats-Unis et de charbon par l'Union européenne.



'Sur le terrain, le Kremlin a admis avoir subi de lourdes pertes de troupes, et tandis que le terrain de la guerre semble toujours prêt à se déplacer vers l'est, les commandants ukrainiens sont sur leurs gardes pour un nouvel assaut sur Kiev', ajoute-t-elle.



Dans l'actualité des valeurs, Crédit Agricole a acquis, à la suite d'achats sur le marché et d'une opération avec un établissement financier de premier rang, une participation de 9,18% dans le capital de la banque italienne Banco BPM.



Coface annonce qu'AM Best a confirmé sa note de solidité financière (IFS) 'A' (Excellent) attribuée au groupe d'assurance-crédit, assortie d'une perspective toujours 'stable', l'agence citant entre autres 'une gestion des risques appropriée'.



