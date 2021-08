CAC40 : début de séance prudent en perspective

La Bourse de Paris devrait commencer la séance dans la prudence, au vu de futures sur le CAC40 globalement stables aux alentours de 6600 points, alors que la pandémie de Covid-19 continue de faire peser ses menaces sur l'économie mondiale.



'En Israël, les nouvelles infections continuent d'augmenter rapidement, et le gouvernement tente d'enrayer la vague de contaminations avec davantage de vaccinations de rappel', souligne ainsi Commerzbank dans son point du matin.



'En Allemagne aussi, l'appel à une troisième vaccination se fait de plus en plus pressante. Toutefois, ceci peinera à arrêter la quatrième vague qui monte. De nouvelles restrictions ne sont qu'une question de temps', poursuit la banque allemande.



La question sanitaire devrait d'autant plus dominer les esprits ce vendredi que l'actualité économique s'annonce assez maigre : ne figurent guère au calendrier du jour que les ventes de détail au Royaume Uni et les résultats trimestriels de John Deere.



Dans l'actualité des valeurs, AB Science a fait part de nouvelles données mettant en évidence le rôle délétère des mastocytes dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et l'effet protecteur observé lors du traitement avec son masitinib.



L'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée du défenseur international double champion d'Europe en titre avec l'Italie et Chelsea, Emerson Palmieri, joueur de 27 ans qui a débuté sa carrière professionnelle en 2012 avec le club de l'Etat de Sao Paulo.



