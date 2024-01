CAC40 : début de semaine marqué par l'attentisme

Le 08 janvier 2024 à 10:48 Partager

La bourse de Paris cède près de 0,5% ce matin, autour des 7380 points, pénalisée par URW (-1,9%) et TotalEnergies (-1,7%).



La semaine qui débute sera ponctuée par la très scrutée publication de l'inflation aux Etats-Unis, prévue jeudi, et par le coup d'envoi de la saison de résultats des entreprises américaines, qui sera donné dès le lendemain avec les publications des grands groupes bancaires JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.



Le marché parisien a connu une première semaine difficile pour le Nouvel An, cédant autour de 1,6% en quatre jours, ce qui l'a conduit à enfoncer le seuil technique important des 7500 points.



Wall Street a également reculé pour cette première semaine de l'année, avec entre autres des pertes de plus de 3% pour le Nasdaq, qui met ainsi fin à une séquence de neuf semaines consécutives de progression.



'Après la forte hausse signée par les places boursières au cours des derniers mois, il n'y a rien de surprenant à ce que les marchés fassent une pause', estime Craig Fehr, analyste chez Edward Jones.



Les investisseurs ont notamment dû digérer une série d'indicateurs économiques, emploi en tête, ayant tempéré la perspective d'une réduction rapide des taux d'intérêt.



D'un point de vue historique, les performances des marchés boursiers lors du mois de janvier constituent généralement un bon indicateur de ce qui les attend pour le reste de l'année.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des obligations du Trésor américaine à dix ans se maintient au-dessus de la barre critique des 4%, tandis que son équivalent allemand confirme sa vigueur autour de 2,17%.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers consolident après leur forte progression de la semaine écoulée, due à un nouvel épisode tensions géopolitiques localisées en Mer Rouge.



Le Brent se replie de 1,2% à 77,8 dollars le baril et l'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,093 $/E.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, TF1 et Free, filiale d'Iliad, annoncent la signature d'un nouvel accord global de distribution qui prend effet dès janvier 2024 et permettra aux abonnés Freebox (en commençant par ceux dotés de la Freebox Pop) de bénéficier du nouveau service gratuit TF1+.



Casino annonce que la Commission Européenne a autorisé ce 5 janvier, au titre du contrôle des concentrations, sa prise de contrôle par le consortium composé d'EP Equity Investment III sàrl (société contrôlée par Daniel Křetínský), Fimalac et Attestor.



Enfin, TotalEnergies annonce que le consortium de Libra a pris la décision finale d'investissement pour développer une unité innovante de séparation et de réinjection de gaz naturel et de CO2 pour le champ brésilien de Mero, dans lequel il détient une participation de 19,3%.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.