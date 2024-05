CAC40 : décroche sous les 8.000 après l'inflation allemande

La bourse de Paris s'est enfoncée de plus de 1,5% (le CAC40 chutant vers 7.926Pts) avant de réduire un ses pertes autour de -1,2 à -1,3%, dans le sillage des valeurs du luxe avec -2% pour LVMH et Kering en moyenne et -1,5% pour Hermès.

Les pertes se sont nettement creusées dès 14h00 avec la publication des premiers chiffres de l'inflation allemande sur le mois de mai : l'inflation IPCH ressort à +2,8% en rythme annuel contre +2,4% en avril (consensus de +2,6% à +2,7%).

La relative résistance des indices US depuis 15H30 (-0,6 à -0,8%) permet de limiter un peu la casse (l'E-Stoxx50 lâche -1,3%) mais la tension des taux risque de peser d'ici 17H30 avec +7,5Pts sur les Bunds et les OAT à 2,665% et 3,152% respectivement.



Le 'CPI' allemand pâtit d'une base de comparaison défavorable, les prix s'étaient tassées à la même période de l'an dernier en raison d'une baisse volontariste des prix des transports en commun.



Les analystes de Bank of America disent tablaient sur une progression à 2,3% de l'indice des prix à la consommation en version de base (CPI 'core') sur un an, après 2,2% en avril, et non 2,6%.



Les intervenants de marché obtiendront d'ici à la fin de la semaine d'autres indications sur l'évolution des prix en Europe avec les chiffres espagnols demain puis les données en France et en zone euro qui paraîtront vendredi.



Tous ces chiffres seront déterminants en vue de confirmer l'hypothèse d'une baisse de taux de la Banque centrale européenne (BCE) dès la semaine prochaine.



Les marchés seront également à l'affût vendredi des données d'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix favoris de la Réserve fédérale, attendu en léger repli.



En attendant la publication de ces données cruciales concernant l'inflation, les marchés européens pourraient profiter de la progression des valeurs technologiques dans le sillage du poids lourd que constitue désormais Nvidia.



Grâce à la poursuite de la hausse spectaculaire du fabricant de processeurs dédiés à l'IA (encore +7% hier soir), le Nasdaq a inscrit de nouveaux records absolus mardi.



En ajoutant 195 milliards de dollars de capitalisation supplémentaire hier, soit l'équivalent de TotalEnergies, Nvidia (quasi stable vers 1.130$)- est désormais valorisé à quelque 2.850 milliards - talonne de près Apple et ses 2.935 milliards de capitalisation... et dépasse la 'capi' du CAC40 (2.840MdsE).



Ce mouvement confirme que la peur d'une inflation persistante et de taux élevés pendant une période prolongée reste pour l'instant plus que compensée par les espoirs entourant l'IA.



Dans ce contexte, la flambée des rendements obligataires passe relativement inaperçue, bien que le rendement des Treasuries américains à dix ans remonte de +6Pts, au-delà de 4,600%.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Exail Technologies annonce avoir signé avec Safran un premier partenariat pour le WIZY-WAP, son équipement de communication embarqué de dernière génération, partenariat qui devrait générer, à terme, un chiffre d'affaires annuel de plusieurs millions d'euros.



Safran fait d'ailleurs savoir que ses innovations ont été reconnues par un Crystal Cabin Award dans la catégorie 'Cabin systems' pour le 'CUBE' développé par Safran Cabin.



Bouygues Telecom indique avoir été informé par SFR et La Poste de divergences qui les opposent, au sujet de son projet d'acquisition de l'opérateur virtuel La Poste Telecom, aujourd'hui codétenu par La Poste et SFR.



