CAC40 : déluge de records pour célébrer fin du 1er trimestre

Le scénario était cousu de fil blanc mais il est exécuté avec maestria : le CAC40 se dirige vers un doublé record intraday/record de clôture en cette veille de fin de mois calendaire qui va s'achever comme le veut désormais la tradition, au plus haut de la semaine (écourtée), du trimestre et de l'histoire.

Le CAC vient de s'inscrire à 8.230, le CAC40 'GR' tutoie pour sa part le cap symbolique des 25.000Pts (à 24.960, soit +9% depuis le 1er janvier).



Le CAC40 n'est pas seul à battre des records : l'Euro-Stoxx50 flirte avec les 5.100, le DAX40 (+0,6%) pulvérise la barre des 18.500... et à Wall Street, le Nasdaq est de nouveau dans la course pour inscrire une meilleure clôture (il ne lui manque que 0,5%), idem pour le S&P500 à 5.225 (tout proche des 5.240).

Goldman Sachs a relevé lundi de 6% son objectif sur l'indice STOXX Europe 600, sur fond de ré-accélération de la croissance et d'assouplissement monétaire, ce qui fait encore apparaître un potentiel de progression de 6% sur 12 mois.



Outre la barre des 8250 points, qui reste l'obstacle du moment, le CAC pourrait ainsi se diriger vers le seuil psychologique des 8500 points, avant de s'attaquer à plus long terme à la zone de résistance des 8700 points.



Les investisseurs s'efforcent de tout propulser vers les sommets avant le week-end pascal, qui verra le marché parisien fermer pour le Vendredi saint puis le lundi de Pâques.



Les récents plus hauts inscrits par les places boursières un peu partout dans le monde ont porté des valorisations déjà élevées à des niveaux tendus, estiment certains responsables de stratégies d'investissement.



'L'essentiel de la performance des marchés d'actions depuis le début de l'année, et même au cours des 18 derniers mois, tient à l'expansion des multiples de valorisation', soulignent les équipes de JPMorgan.



'Au niveau mondial, les bénéfices prévisionnels à 12 mois n'ont augmenté que de 7% par rapport à leurs niveaux les plus bas, alors que le ratio cours/bénéfice (PER) a progressé de près de 30%', souligne la banque américaine.



A 21,4x les bénéfices attendus, le PER des actions américaines s'inscrit en hausse de 6% en glissement annuel, de 20% depuis octobre 2023 et de 30% depuis octobre 2022, fait remarquer JPMorgan.



En Europe, les ratios cours/bénéfice européens affichent des niveaux similaires, indique la firme new-yorkaise, bien qu'étant partis d'un point de départ bien plus bas.



Ces valorisations élevées risquent d'empêcher une poursuite de la hausse et de condamner les marchés au surplace si elles ne s'accompagnent pas d'une croissance des bénéfices, préviennent les stratèges.



'Notre inquiétude est que la croissance des résultats s'avère décevante', avertit JPMorgan.



Les investisseurs semblent désormais attendre de nouveaux signes de bonne santé de l'économie et une confirmation du reflux de l'inflation pour poursuivre le mouvement haussier à l'oeuvre depuis l'automne.



Dans cette optique, les marchés porteront leur attention vendredi sur la statistique des revenus et dépenses des ménages américains, qui s'accompagnera de la composante 'PCE' des prix, la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed.

En attendant, l'actualité 'macro' s'avère discrète en ce mercredi : selon les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 448,2 millions de barils lors de la semaine du 18 mars signalant une hausse de 3,2 millions de barils par rapport au niveau de la semaine précédente.



Dans le détail, les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont reculé de 1,2 million de barils, tandis que les stocks d'essence ont augmenté de 1,3 million de barils, toujours par rapport à la semaine précédente, poursuit l'agence.



Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 88,7% de leur capacité opérationnelle au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,2 millions de barils/jour.

Sur le front obligataire, la séance s'avère favorable pour les T-Bonds avec -2,5Pts à 4,2080%, les Bunds se détendent de -4,4Pts à 2,2980%, nos OAT de -4,7Pts à 2,7850% (même écart pour les BTP italiens à 3,1300%.

L'Euro perd quelques fractions face au Dollar (-0,15% vers 1,0815.

Pas de réaction du pétrole aux chiffres de l'AIE: le baril de 'WTI' ne perd rien, ainsi que le 'Brent' (86,1$ à Londres).



Dans l'actualité des sociétés tricolores, le fabricant de toiles composites SergeFerrari Group publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) de 4,7 millions d'euros, contre 15,5 millions en 2022, ainsi qu'un REBIT de 11,3 millions, à comparer à 26,5 millions l'année précédente.



Après avoir réalisé une première cession d'actions Nissan en décembre dernier, Renault Group annonce une seconde opération avec l'intention de lui vendre jusqu'à 100.242.900 actions Nissan, représentant environ 2,5% du capital du Japonais.



Enfin, OVHcloud a annoncé mercredi la mise en place d'un partenariat stratégique avec OneNeck IT Solutions, avec l'objectif de proposer des services à leur base de clients commune, dans un premier temps aux Etats-Unis.



