CAC40 : dépasse les 6300 après la décision de la Chine

La bourse de Paris confirme son gain de près de 1% cet après-midi, autour des 6.345 points, soutenue par la décision de la Chine d'abaisser ses taux.



En effet, dans la nuit, la banque centrale chinoise a fait part de sa décision de réduire son taux préférentiel de prêts à plus de cinq ans de 15 points de base pour le ramener à 4,45%, une baisse plus importante que prévu.



'Le marché chinois de l'immobilier résidentiel est sous pression depuis plusieurs mois maintenant, avec des ventes de logements en recul mais aussi des prix sur le déclin', rappellent les économistes de Danske Bank.



'Pour ne rien arranger, le reste de l'économie est désormais mis sous pression par les confinements destinés à endiguer l'épidémie de Covid-19', ajoute la banque danoise.



Suite à ces initiatives de la BPOC, les marchés chinois ont clôturé en nette hausse vendredi et le CSI 300 des grandes capitalisations a grimpé de 1,7%, ce qui devrait imprimer une tendance positive en Europe.



La séance de vendredi devrait rester assez calme en l'absence d'indicateurs de premier plan.



Malgré ces signes apparents de stabilisation des indices boursiers, bon nombre d'analystes estiment que les marchés ne sont pas encore sortis du bois.



Chez Berenberg, on s'inquiète en particulier du mouvement de repli concomitant qui touche les cours de Bourse et le compartiment obligataire, un phénomène rarement constaté au cours des 25 dernières années.



'Cette tendance qui consiste à 'tout vendre' a fait beaucoup de dégâts', déplore l'intermédiaire financier.



'Cette anomalie vient surtout réduire la capacité et la volonté des investisseurs et des institutions de prendre des risques aussi facilement qu'auparavant', prévient l'entreprise d'investissement allemande.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Biosynex annonce une participation majoritaire à hauteur de 75%, aux côtés des deux fondateurs, dans BHR Pharmaceuticals, société britannique de tests diagnostiques pour le diabète, le bilan lipidique, l'analyse d'urine par bandelette, l'obstétrique et la neurologie.



A l'issue d'une revue du calendrier et du coût de la construction des deux réacteurs nucléaires de Hinkley Point C, EDF indique que le coût à terminaison du projet est estimé entre 25 et 26 milliards de livres sterling 2015. Le démarrage de la production d'électricité de l'unité 1 est désormais prévu en juin 2027.



Air France-KLM annonce entrer en discussions exclusives avec Apollo en vue d'une injection de 500 millions d'euros au capital d'une filiale opérationnelle d'Air France, propriétaire d'un parc de moteurs de rechange dédiés à son activité d'ingénierie et de maintenance.



Enfin, Orange fait part de l'élection de Jacques Aschenbroich comme président non-exécutif du conseil d'administration, après sa nomination en tant qu'administrateur indépendant pour une période de quatre ans lors de l'assemblée générale qui s'est tenue jeudi.



Vivendi a annoncé une nouvelle gouvernance. Le mandat du Directoire actuel arrivant à échéance le 23 juin 2022, une nouvelle équipe sera mise en place dès le lendemain autour d'Arnaud de Puyfontaine, son Président.



Oddo estime que cela pourrait éventuellement confirmer l'idée d'un rapprochement à terme entre Bolloré et Vivendi. L'analyste souligne également que la Compagnie de l'Odet a acquis 8,3 M d'actions Bolloré le 13 mai à un cours moyen de 4,75 E. En quatre jours, c'est ainsi 23,3 M d'actions qui ont été acquis pour une sortie de cash de 108 ME.



' Dans tous les cas, Compagnie de l'Odet semble vouloir accroitre sa part dans Bolloré dans la perspective d'une éventuelle opération en titres (rapprochement avec Vivendi) ?) ' rajoute Oddo.



