CAC40 : des gains timides attendus à l'ouverture

Les futures sur le CAC40 préfigurent une ouverture sur une hausse timide de l'ordre de 0,1 ou 0,2%, vers 6560 points, pour entamer une semaine qui s'annonce particulièrement chargée sur le front des données macroéconomiques.



Aucune donnée n'est prévue ce lundi, mais les jours suivants verront paraitre, en Europe, les indices ESI de la Commission européenne, les indices PMI manufacturiers, l'inflation et le taux de chômage de la zone euro, ou encore la croissance du PIB britannique.



Aux Etats-Unis, sont attendus notamment l'enquête ADP sur l'emploi privé, la dernière estimation de la croissance économique, les revenus et dépenses des ménages, l'indice ISM manufacturier et le rapport sur l'emploi du Département du Travail.



'Avec le marché de taux figurant au coeur des préoccupations, l'attention devrait se porter plus particulièrement cette semaine sur l'emploi américain, mais l'inflation européenne pourrait aussi être surveillée de très près', prévient Deutsche Bank.



Concernant les publications de résultats attendues, figurent au calendrier celles de la chaine de vêtements scandinave H&M, du groupe de services français Sodexo, ainsi que de la chaine de pharmacies américaine Walgreens Boots Alliance.



Pour l'heure, Sanofi a fait part de données de phase III de dernière minute présentées au Congrès 2022 de l'AAD montrant que son Dupixent (dupilumab) améliore significativement les signes et symptômes du prurigo nodulaire.



Réagissant au rapport de l'IGAS et l'IGF, Orpea a déclaré s'engager déjà sur une série d'actions correctrices, tout en soulignant que ce rapport 'permet de conclure qu'il n'y a pas de 'système' organisé qui aboutirait à une maltraitance généralisée'.



Savencia indique que son conseil d'administration a choisi Olivier Delamea pour succéder comme directeur général à Jean-Paul Torris, qui a décidé de quitter ses fonctions opérationnelles, qu'il exerçait depuis 2016, pour prendre sa retraite.



